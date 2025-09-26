Noche de sangre en “Las 1008": cómo se encuentra el joven que fue apuñalado y terminó en el hospital

Una noche de violencia sacudió al barrio 30 de Octubre, conocido también como “Las 1008” en Comodoro Rivadavia, cuando un joven fue brutalmente apuñalado y hallado gravemente herido en plena vía pública.

Este hecho, ocurrido en la madrugada del jueves 25 de septiembre alrededor de las 2:30, generó una fuerte conmoción y puso en alerta a las fuerzas policiales, que se encuentran trabajando intensamente para esclarecer lo sucedido.

LO APUÑALARON EN LAS 1008 Y NO PUDO APORTAR DATOS

Según datos recabados por ADNSUR, el hallazgo se produjo gracias a la denuncia de un vecino que encontró al joven tendido en la calle, con heridas provocadas por un arma blanca. De inmediato, la Seccional Quinta recibió el llamado de emergencia y envió personal al lugar, donde constató la gravedad de las lesiones. Este pasado jueves por la mañana, el segundo jefe de la Unidad Regional, Raúl Jones, detalló que el herido fue trasladado rápidamente en ambulancia al hospital regional para recibir atención médica urgente.

El joven fue intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de las puñaladas y permanece internado en terapia intensiva. “Estamos ante un caso delicado; el paciente está estable pero con pronóstico reservado”, explicó Jones, quien además señaló que todavía no se han determinado las causas exactas del ataque ni la naturaleza precisa del arma utilizada para lesionarlo.

Uno de los elementos que complica la investigación es el estado de intoxicación por alcohol en que se encontraba la víctima al momento de ser encontrada, según informaron las autoridades. Sin embargo, este dato no brinda claridad sobre el motivo del ataque ni sobre la identidad del agresor o agresores.

La policía también resaltó que el joven tiene antecedentes policiales, aunque se trata de faltas menores que no parecen estar vinculadas directamente con este hecho de violencia.

Para avanzar en la causa, la brigada de investigaciones junto con el personal de la Seccional Quinta trabaja en la recolección de pruebas, incluyendo imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona. Además, se busca la colaboración de posibles testigos presenciales; no obstante, uno de los grandes desafíos es la resistencia de los vecinos a brindar información, motivada por el temor a represalias.

“La falta de denuncias y el silencio en el barrio dificultan enormemente nuestra labor, pero confiamos en que la comunidad pueda superar el miedo y colaborar con datos fundamentales para esclarecer este grave incidente”, afirmó Jones.

CÓMO SE ENCUENTRA LA VÍCTIMA TRAS EL BRUTAL ATAQUE

El seguimiento del caso continúa y, una vez que la salud del joven mejore, la policía espera tomar su declaración para contar con una versión directa que permita identificar a los autores y el móvil del ataque. Por el momento, el joven permanece internado y su evolución es monitoreada de cerca por el personal médico.

De acuerdo con las últimas informaciones obtenidas, el joven habría sido operado este viernes por la mañana y, aunque continúa en terapia intensiva, “podría zafar” de un desenlace fatal, agregaron fuentes hospitalarias.

Este episodio violento refleja la compleja realidad que enfrenta el barrio “Las 1008”, marcado por dificultades sociales y el temor que limita la colaboración con las autoridades.