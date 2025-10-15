El pasado 20 de octubre de 2024, por la madrugada y en pleno Día de la Madre, un joven de 23 años identificado como Cristian Robledo (23) fue a la casa de su abuela; lo que parecía una situación normal de reencuentro familiar se convirtió en una pesadilla.

El hombre atacó brutalmente a puñaladas y mató a su abuela, identificada como Norma Guevara (67), en presencia de su prima de tan solo 11 años, quien también resultó herida al intentar protegerla.

A pesar de sus heridas, la menor logró realizar una videollamada a su madre, que se encontraba en un recital, y avisó del grave hecho.

Durante los pocos segundos que duró el llamado, gritó una frase que hoy resume el horror: “Mamá, Cristian está lastimando a la abuela” . La llamada se cortó abruptamente cuando Robledo le arrebató el celular.

Luego del ataque, el agresor escapó de la casa llevándose los teléfonos de ambas víctimas. En tanto, pudo ser capturado rápidamente.

Fue hallado en un asentamiento cercano, donde intentaba intercambiar los teléfonos por drogas. Por su parte, la niña fue trasladada de urgencia a un centro médico de Florencio Varela, y logró sobrevivir gracias a la rápida atención médica.

A pocos días de cumplirse un año del grave caso que generó conmoción, se conoció el contundente fallo que tomó el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Lomas de Zamora. De esta forma, Robledo fue condenado a la pena máxima de prisión perpetua por el homicidio de su abuela.

DETRÁS DEL CRIMEN: ADICCIONES, VÍNCULOS Y UNA SOSPECHA ECONÓMICA

La familia relató que Robledo atravesaba un consumo problemático de sustancias, aunque al momento del ataque no estaba bajo los efectos de drogas. Norma había sido una figura clave en su crianza y contención, incluso en momentos difíciles. Sin embargo, se investiga si el móvil del ataque fue económico: la víctima guardaba dinero en su ropero, lo que podría haber motivado el robo.

La causa fue llevada adelante por la fiscal Fabiola Juanatey, titular de la UFI N°2 de Lomas de Zamora, especializada en delitos de violencia de género y familiar. El joven fue hallado culpable de homicidio agravado por el vínculo, criminis causa, con alevosía y ensañamiento, y por m

ediar violencia de género, además de la tentativa de homicidio contra su prima menor de edad.

Aunque la Justicia ya dictó condena, las secuelas emocionales en la familia y, especialmente, en la niña que sobrevivió son profundas. El caso deja al descubierto no solo la brutalidad de un crimen intrafamiliar, sino también la urgencia de abordar integralmente los contextos de exclusión, adicción y violencia antes de que sea demasiado tarde.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR