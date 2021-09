La propiedad de Susana Austin está ubicada en la zona rural de Esquel, frente al CICAL. Lo que solicita a la Justicia es que resuelva la apertura de un camino que le permita ingresar.

"Me están quitando el derecho a la propiedad y a transitar", aseguró y explicó que quienes no dejan hacer el camino hasta la propiedad que heredó, son los vecinos de los terrenos linderos.

Aunque en la sucesión figura "como calle de dominio público", sostuvo que en el escenario actual, "para entrar en este momento debería comprarme un helicóptero".

Por eso, este jueves por la Mañana, Susana Austin se instaló con su casilla rodante en la puerta de Tribunales de Esquel, para reclamar por la falta de respuestas de la Justicia al planteo de trazar un camino que le permita ingresar a su propiedad que se encuentra en la zona rural, frente al CICAL.

Comentó que acudió a la justicia penal porque es un delito pero no tiene respuestas. En este sentido, mencionó que "si no es delito cortar una calle, yo mañana voy a cortar la avenida porque se supone que no es un delito. La verdad me molestan bastante los autos que pasan, tengo mi vivienda acá, no puedo dormir así que voy a cortar ".

Asimismo, informó que la causa está en manos de Fiscalía, por lo que es el Fiscal el que debe pedir una audiencia con el Juez Penal y destacó que ya agotó la instancia de conciliación y no obtuvo una respuesta favorable.

Con información de EQSNotas