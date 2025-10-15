La Justicia de Roca, en la provincia de Río Negro, confirmó las sanciones impuestas a un hombre que incumplió con el pago de la cuota alimentaria para su hijo al rechazar el recurso de revocatoria que había presentado ante la Sala I de la Cámara Civil. El fallo mantiene la suspensión de su licencia de conducir, su incorporación al Registro de Deudores Alimentarios y el libramiento de un oficio a su empleador para retener directamente los montos adeudados.

El tribunal comprobó que el hombre solo presentó constancias de dos pagos, ambos realizados fuera de término y por montos menores a los establecidos.

Además, los depósitos se efectuaron a través de la plataforma Mercado Pago y no en la cuenta judicial designada en el acuerdo original. Según el registro oficial, el último pago válido data de enero de 2024.

Atacaron a balazos la oficina judicial de Comodoro Rivadavia: nueve personas fueron detenidas

MEDIDAS “DESPROPORCIONADAS”

El hombre, al momento de tomar la palabra, argumentó que las medidas eran desproporcionadas, que existían errores en la liquidación de la deuda y que se había vulnerado su derecho de defensa.

Sin embargo, la Cámara consideró que sus fundamentos eran insuficientes. En su resolución, recordó que el deudor ya había sido intimado previamente para regularizar su situación, sin que ofreciera una respuesta satisfactoria ni acreditara ingresos o situación laboral.

El fallo enfatizó que las sanciones adoptadas son “proporcionales y adecuadas” para garantizar el derecho alimentario del niño, considerado un derecho humano fundamental. En ese sentido, los jueces remarcaron que el incumplimiento reiterado del deber alimentario afecta directamente el bienestar y desarrollo integral del menor, por lo que el Estado tiene la obligación de aplicar medidas efectivas para asegurar su cumplimiento y así garantizar los cuidados necesarios del menor.

Robo millonario en un barrio cerrado de la Patagonia: los ladrones se llevaron efectivo, joyas y objetos de valor

De esta manera, la Cámara Civil de Roca reafirmó la vigencia de las sanciones y envió un mensaje claro sobre la importancia del cumplimiento de las obligaciones parentales y la protección prioritaria de los derechos de los niños y niñas.