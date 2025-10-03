La Justicia Penal de Sarmiento resolvió suspender el juicio contra Carlos Ariel Chávez (27), imputado por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, lesiones leves y daño, ocurridos en el camping del Sindicato de Gas y Petróleo de Chubut (S.G.P.CH).

La decisión se tomó tras el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, que propuso la aplicación del beneficio de suspensión de juicio a prueba. El juez penal Ariel Quiroga aceptó la medida, que establece un período de prueba de 18 meses y una reparación económica de 300 mil pesos destinada al Hogar de Ancianos “Marí-Marí Peñí”.

El episodio tuvo lugar el 23 de agosto de 2024, cerca de las 18, en el ingreso al camping sindical ubicado en Sarmiento. Desde la garita, el sereno observó que se acercaba una camioneta con tres ocupantes, conducida por Chávez, quien ya había intentado ingresar al predio más temprano ese día.

Ante su llegada, el trabajador le informó que no podía ingresar debido a una medida adoptada por los responsables del lugar, motivada en problemas previos protagonizados por el imputado.

Chávez descendió bruscamente del vehículo, ingresó a la portería y comenzó a gritarle al sereno: “Vos me faltaste el respeto, ¿quién sos vos? Yo te voy a enseñar, hijo de puta. ¿Querés que te cague un tiro?”. Acto seguido, sacó un arma de fuego de entre sus ropas y la apuntó directamente contra el cuerpo de la víctima, mientras rompía distintos elementos de la oficina.

Pocos minutos después, cargó el arma y repitió la amenaza: “Te voy a cagar un tiro, hijo de puta”. Un amigo suyo logró intervenir y lo sacó del lugar, pero Chávez forcejeó y volvió a entrar. Ya dentro nuevamente, golpeó al sereno en la cabeza con la culata del arma, provocándole lesiones. Finalmente, el acompañante consiguió retirarlo definitivamente, no sin que antes el agresor profiriera más amenazas.

La suspensión del juicio a prueba

En la audiencia, la Procuradora Marisol Sandoval y la funcionaria Tamara Bernardi, representantes de la Fiscalía de Sarmiento, expresaron su conformidad con la propuesta de la defensa. La medida establece que durante 18 meses Chávez no podrá cometer nuevos delitos, deberá presentarse cada cuatro meses ante el Cuerpo de Delegados de control, fijar domicilio y cumplir con una orden de prohibición de acercamiento y contacto con la víctima.

Además, como parte de la reparación económica, se dispuso que pague 300.000 pesos al Hogar de Ancianos “Marí-Marí Peñí”. Si el imputado cumple todas las condiciones, el proceso quedará suspendido y no se avanzará con el juicio oral. En caso contrario, la causa podrá reactivarse. El acuerdo fue homologado por el juez penal Ariel Quiroga.