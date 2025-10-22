Un cirujano y dos profesionales residentes del hospital Artémides Zatti, en la ciudad de Viedma, en Río Negro, fueron imputados por el delito de homicidio culposo tras la muerte de una paciente a fines de septiembre. La mujer falleció tras desarrollar una peritonitis provocada por una apendicitis aguda no diagnosticada a tiempo.

La acusación de la fiscalía planteó que una de las médicas residentes fue señalada por no haber brindado una atención adecuada durante la guardia, otorgando el alta médica sin realizar una valoración clínica completa ni solicitar estudios complementarios.

“Esta conducta determinó una demora en el diagnóstico de apendicitis aguda y una consecuente pérdida de oportunidad terapéutica. La paciente evolucionó con sepsis secundaria a peritonitis por apendicitis no diagnosticada, falleciendo dos días después”, sostuvo la parte acusadora durante la audiencia.

En tanto, el cirujano fue imputado de no efectuar un control adecuado ni indicar los estudios complementarios pertinentes tras la cirugía, limitándose a una valoración insuficiente del cuadro clínico.

Por su parte, la segunda médica residente fue imputada por haber estado presente tras la operación y omitir los controles evolutivos que podrían haber detectado el agravamiento del cuadro postoperatorio, según publica NA.

Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía se incluyen la denuncia penal, la historia clínica completa de la paciente, informes sobre la atención brindada y testimonios del personal de salud que intervino en el caso.

Durante la audiencia, los defensores particulares de los tres profesionales intentaron deslindar responsabilidades, argumentando que las residentes actuaron bajo supervisión médica y dentro de su etapa formativa. Sin embargo, la jueza de garantías rechazó ese planteo y dio por formulados los cargos propuestos por la acusación, considerando que existían elementos suficientes para sostener la imputación.

El Ministerio Público Fiscal solicitó un plazo de cuatro meses para completar la investigación, durante el cual se llevarán adelante pericias médicas, declaraciones testimoniales y la recolección de documentación adicional.

El caso ha generado una fuerte repercusión en el ámbito sanitario de Río Negro, donde se reaviva el debate sobre la responsabilidad profesional en el ámbito hospitalario y la necesidad de reforzar los protocolos de atención en guardias y cirugías.