La mañana del sábado 21 de septiembre de 2024, Nicolás Mattioli, hijo de Leo Mattioli, atropelló a una ciclista que circulaba por las calles de la localidad de Santo Tomé. Lamentablemente, la víctima falleció. A casi un año de la tragedia, se conoció en las últimas horas que el músico irá a juicio por la muerte de la mujer.

Se sentará en el banquillo de los acusados, imputado como autor del homicidio culposo de Claudia Laura Decurgez. Así lo confirmó la Cámara de Apelaciones de Santa Fe sobre el juicio oral y público.

La decisión ratifica la postura del tribunal de primera instancia, que ya en mayo había rechazado el pedido de la defensa para acceder a una suspensión del juicio a prueba.

La defensa de Mattioli había intentado evitar el debate oral proponiendo una suma de $10 millones como reparación durante la audiencia; sin embargo, la jueza Martha María Feijoó consideró improcedente el planteo y confirmó la resolución de primera instancia, según publica Infobae.

“Tanto nosotros como la Fiscalía lo rechazamos. Creemos que para este tipo de delitos no es pertinente. No nos olvidemos que hace casi un año falleció una persona y se arruinó una familia, con todo lo que eso significa”, planteó el abogado Dr. Bruno Rugna, representante de la familia de Decurgez.

La jueza planteó la necesidad de que hechos como el investigado se diluciden en audiencias públicas, especialmente al tratarse de homicidio culposo. Al rechazar la apelación de la defensa de Mattioli, dejó en firme la citación a juicio para el imputado.

EL HECHO

El trágico accidente ocurrió cerca de las 8 de la mañana del sábado 21 de septiembre de 2024. En ese momento, Nicolás Mattioli conducía una camioneta Toyota Hilux por la calle Richieri de Santo Tomé, en el mismo sentido que transitaba Claudia Laura Decurgez.

Las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad muestran que la víctima circulaba de manera reglamentaria, próxima a la acera derecha y a escasos metros de la esquina con Libertad.

De acuerdo con la investigación, la camioneta embistió a Decurgez desde atrás, lo que provocó que la mujer perdiera el equilibrio y cayera al suelo. Personal médico acudió rápidamente al lugar, pero, pese a los esfuerzos de reanimación, la víctima falleció a consecuencia de las lesiones.

Durante el desarrollo del proceso, Mattioli expresó su dolor por el desenlace del siniestro, postura que la querella no consideró suficiente como para justificar la suspensión del debate oral.

¿CUÁNDO SERÍA EL JUICIO?

El abogado de la familia de Decurgez manifestó a los medios que el inicio del juicio podría darse hacia mediados de 2026, aunque no descartó que se anticipe, según lo determine el Poder Judicial. “No quiero atreverme a confirmar una fecha porque no manejo la agenda. Puede ser bastante aleatorio”, puntualizó.

El tribunal deberá avanzar con la citación a las partes, la formalización del requerimiento de elevación a juicio y el sorteo del tribunal que dirigirá la audiencia pública. La resolución de la Cámara de Apelaciones representa, según lo interpretan tanto la familia como el entorno judicial de Santo Tomé, un paso clave hacia la búsqueda de justicia.