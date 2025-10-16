Neuquén se moviliza por Azul Semeñenko: «Fue asesinada, fue transfemicidio»

La confirmación del asesinato de Azul Mía Natasha Semeñenko, trabajadora estatal de 49 años desaparecida durante tres semanas, generó una fuerte conmoción social en Neuquén. Este jueves por la mañana, organizaciones feministas, sindicatos, familiares y allegados marcharon por las calles del centro neuquino para exigir justicia y esclarecimiento del transfemicidio.

La concentración comenzó a las 9 de la mañana sobre la calle Don Bosco, frente a la Dirección Provincial de Protección Integral contra las Violencias, dependencia donde Azul se desempeñaba profesionalmente. Desde allí, las agrupaciones marcharon bajo la consigna “Fue asesinada, fue transfemicidio”, en reclamo de una respuesta inmediata de las autoridades judiciales y políticas.

“Azul fue asesinada, fue transfemicidio”

La organización La Revuelta Colectiva Feminista, una de las convocantes, publicó un comunicado en el que expresó su repudio y dolor:

“Entre el dolor y la rabia, se confirmó lo que desde la mañana del miércoles circulaba como reguero de pólvora. Pese al silencio espeluznante de las autoridades gubernamentales, el cuerpo hallado por dos personas en la zona del canal de Valentina Norte Rural es el de Azul Semeñenko”.

El mensaje remarcó además la ausencia de pronunciamientos oficiales durante las primeras horas posteriores al hallazgo y exigió acción urgente del Poder Judicial y del Estado provincial frente a los crímenes de odio por identidad de género.

Una vida dedicada a combatir las violencias

Azul Semeñenko trabajaba en la Dirección Provincial de Protección Integral contra las Violencias, dependiente del Ministerio de Gobierno de Neuquén, un área dedicada justamente a la prevención y asistencia de víctimas de violencia de género. Su caso generó consternación entre sus compañeros y compañeras, quienes se sumaron a la marcha portando carteles con su nombre y la consigna “Justicia por Azul”.

Durante la movilización, distintos referentes sindicales y feministas tomaron la palabra para reclamar políticas de protección más efectivas, en especial para las personas trans y travestis, y la plena implementación de la Ley Micaela y la Ley de Cupo Laboral Trans.

Tres semanas de búsqueda y un hallazgo que estremeció a Neuquén

Azul había sido vista por última vez el 25 de septiembre, luego de asistir a un turno médico en el hospital Castro Rendón. Su desaparición fue denunciada cinco días después por una amiga cercana, lo que dio inicio a un intenso operativo de búsqueda coordinado por la policía provincial, bomberos, Defensa Civil y la Secretaría de Emergencias.

El comisario general Dante Catalán había confirmado que el celular de Azul registró su última conexión en la zona del río Neuquén, entre las calles Paimún, Tronador y la península Hiroki. Pese a los rastrillajes aéreos, fluviales y terrestres, su cuerpo fue hallado este martes, envuelto en un colchón inflable azul y atado con alambres y sogas, en un canal de riego del barrio Valentina Norte Rural.