Neuquén: una mujer localizó su auto robado con GPS y desbarataron un escondite

Un insólito robo de un vehículo se registró en Neuquén capital el pasado domingo 17 de agosto. A las 11 de la mañana, una mujer retiró su Ford Fiesta de su domicilio, lo dejó en marcha y un desconocido lo sustrajo en segundos, llevándose además pertenencias personales, documentación y su teléfono celular.

La clave: el GPS del celular

La víctima actuó rápidamente: ingresó a su casa, utilizó la herramienta de geolocalización de Google en su celular Moto G75 y aportó esa información a la Comisaría 41. El dato fue crucial para que la Policía estableciera la ubicación del vehículo en el barrio Los Hornos, en el oeste neuquino.

El subcomisario Marcos Cortez Diocares explicó que la señal del GPS permitió rastrear la última dirección y coordinar con efectivos de la Comisaría 12, quienes confirmaron que el auto se encontraba en el patio trasero de una vivienda.

Operativo y hallazgo inesperado

El fiscal de turno autorizó el allanamiento en el domicilio señalado. En el procedimiento participaron efectivos de Criminalística, quienes encontraron el vehículo, además de 1.056 gramos de cogollos de marihuana almacenados en frascos y un tupper, junto a una escopeta recortada.

Por estos elementos, intervino el Departamento Antinarcóticos, que secuestró la droga y el arma. En el lugar se identificó a cuatro jóvenes de entre 20 y 26 años, dos de ellos con antecedentes. Fueron demorados y luego quedaron en libertad supeditados a la causa.

Recuperación del vehículo

El Ford Fiesta fue sacado del lugar y la propietaria pudo llevarlo hasta su domicilio con ayuda de una grúa, acompañada por la Policía. La mujer también reconoció sus pertenencias recuperadas en el procedimiento.

“Es destacable la colaboración de la víctima, que aportó información precisa y permitió el rápido accionar policial”, sostuvo Cortez.