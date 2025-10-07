Neuquén: una camioneta chocó contra un patrullero y hay dos heridos

El siniestro ocurrió cerca de las 16 horas en la intersección de Ceferino Namuncurá y Soldado Desconocido, en una zona de alto tránsito del oeste neuquino. Según los primeros datos, una camioneta Toyota que circulaba por Soldado Desconocido impactó violentamente contra un móvil policial que se desplazaba por Ceferino Namuncurá en sentido oeste-este.

Debido a la fuerza del impacto, el patrullero terminó colisionando contra un Volkswagen Vento, que a su vez golpeó a otros dos vehículos estacionados en la vereda.

“El golpe fue muy fuerte, se escuchó desde media cuadra”, relató una vecina que presenció el accidente.

Heridos y asistencia médica

Tras el impacto, dos ambulancias del SIEN acudieron al lugar para asistir a los heridos. Una mujer policía que viajaba en el patrullero y el conductor de la camioneta, un adulto mayor, fueron trasladados con lesiones de distinta consideración. Además, un menor que se encontraba en la vereda resultó lastimado en una rodilla al quedar entre los vehículos durante el choque, aunque fue llevado por sus padres al hospital por sus propios medios.

“El chico quedó atrapado entre el auto y la camioneta, fue un susto terrible”, agregó la testigo.

La calle Ceferino Namuncurá permaneció cortada durante más de una hora mientras personal policial realizaba los peritajes. Pasadas las 17, se habilitó nuevamente la circulación.

Vecinos reclaman medidas urgentes

Los vecinos del sector aprovecharon el incidente para reiterar sus reclamos por la falta de seguridad vial. Denuncian que los choques son frecuentes en la intersección y que los conductores no respetan las prioridades de paso ni las velocidades máximas.

“Esta calle es un peligro. Pasa todo el tiempo, hay chicos jugando y los autos no respetan nada. Pedimos badenes y señalización, pero no hacen nada”, expresó una vecina indignada.

Otro vecino sumó su testimonio: “La calle es muy angosta y de doble mano. Yo ya tuve un choque similar, me subieron el auto a la vereda. Es urgente que el municipio tome medidas”.

Una esquina conflictiva

Ceferino Namuncurá se convirtió en una de las arterias más conflictivas del oeste neuquino, especialmente en los tramos donde se combina el tránsito pesado, la falta de señalización y la presencia de escuelas y viviendas.

Los residentes aseguran que, pese a los reclamos reiterados, las autoridades municipales aún no instalaron reductores de velocidad ni semáforos, lo que agrava el riesgo para los peatones. “No tenemos tranquilidad. Los accidentes pasan a cualquier hora. Necesitamos que actúen antes de que ocurra una desgracia”, concluyó una vecina del barrio.