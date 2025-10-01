El lunes 22 de septiembre, en la intersección de Belgrano y Gobernador Asmar, en Neuquén capital, un auto Volkswagen Golf embistió a una moto Honda XR 150 en la que viajaba una pareja joven. El conductor de la moto, de 24 años, trabajador de la construcción y padre de un bebé de apenas dos meses, sufrió graves quemaduras y fracturas tras quedar atrapado cuando el rodado se incendió. Su pareja, de 21 años, recibió una herida profunda en una pierna que demandó 16 puntos de sutura y fue dada de alta horas después.

El accidente ocurrió cuando la pareja se dirigía a comprar pañales. Según la investigación, la automovilista giró a la derecha sin colocar la luz de giro y sin contar con licencia de conducir. Tras el impacto, escapó del lugar sin brindar ayuda.

Cierre masivo de supermercados y comercios argentinos por 24 horas: cuándo y a partir de qué hora

La lucha por la recuperación

El joven motociclista permanece internado en terapia intensiva del hospital Castro Rendón. Su hermana Ayelén contó que atraviesa un largo proceso de recuperación: “Mi hermano entra día por medio a quirófano, pero el accionar de los médicos ha sido excelente. Está re angustiado, quiere salir rápido para ver a su bebé”, relató.

Los médicos informaron que las principales lesiones se concentran en las piernas y en las quemaduras. Aunque su evolución es favorable, el camino hacia la recuperación será prolongado.

La investigación judicial

La fiscal Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry imputaron a la automovilista identificada como B.M.D.S.J. por los delitos de lesiones culposas en concurso ideal con lesiones culposas agravadas, en carácter de autora. Entre los agravantes, se destacan la conducción imprudente, la falta de licencia y la fuga sin asistencia a las víctimas.

Sueldo empleado de comercio: cuánto cobrarán con el nuevo aumento y bono en octubre de 2025

La mujer se presentó voluntariamente en la Dirección de Tránsito al día siguiente del hecho. En una audiencia en la Ciudad Judicial, el juez de garantías Raúl Aufranc avaló los cargos y dispuso su prisión domiciliaria por cuatro meses, considerando que se encuentra embarazada.

La familia de la víctima difundió un video clave para la causa, donde se observa el momento en que el vehículo embiste a la moto y se retira sin detenerse. El material fue incorporado a la investigación, junto a pericias sobre cámaras de seguridad y testimonios de testigos.