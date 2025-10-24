Neuquén: secuestran objetos robados en una vivienda clausurada por venta de drogas

Un nuevo allanamiento judicial se realizó este jueves en una vivienda ubicada sobre calle Bahía Blanca al 500, en la ciudad de Neuquén, que se encontraba clausurada desde principios de octubre por causas vinculadas al microtráfico de drogas. Durante el procedimiento, la Fiscalía de Robos y Hurtos halló televisores, consolas de videojuegos, notebooks, herramientas y celulares, elementos que podrían provenir de distintos robos cometidos en la capital provincial.

Una casa ya investigada por venta de drogas

El operativo fue ordenado por el juez de garantías Juan Manuel Kees y llevado adelante por el asistente letrado Luciano Vidal, con colaboración de personal de la Policía del Neuquén. La vivienda había sido allanada el 10 de octubre, en el marco de una investigación por microtráfico. En aquel procedimiento, el Ministerio Público Fiscal había encontrado estupefacientes y los ocupantes fueron acusados por la fiscalía de Narcocriminalidad.

Sin embargo, además de las drogas, se habían detectado diversos objetos sospechosos, lo que motivó una nueva investigación paralela a cargo de la Fiscalía de Robos y Hurtos.

Bienes secuestrados y posible modus operandi

Durante el operativo de este jueves, los agentes secuestraron:

Televisores y consolas de videojuegos,

Herramientas eléctricas y manuales,

Celulares, notebooks y cascos de moto,

Una mesa de ping pong, además de otros artículos domésticos.

Según la hipótesis fiscal, la vivienda funcionaba como depósito de objetos robados en distintos hechos ocurridos en barrios cercanos a las calles Perticone, Tierra del Fuego, Mitre, Libertad, Río Negro y Richieri.

Los investigadores sostienen que existía un modus operandi: tras cometer los robos, los autores llevaban los bienes de inmediato a la casa clausurada, donde eran guardados o revendidos.

Durante el procedimiento también se dio intervención a la Dirección de Comercio del Municipio de Neuquén, ya que en el lugar se detectó que funcionaba un delivery de bebidas sin habilitación. Los inspectores municipales secuestraron envases, latas y botellas de cerveza y vodka, además de otros productos alcohólicos.

Luego del operativo, la vivienda volvió a ser clausurada, y todos los bienes quedaron a disposición de la Justicia para su peritaje y posible restitución a los damnificados.