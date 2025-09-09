Neuquén: quién es el asesino que vuelve a prisión tras la muerte de su pareja en un accidente

El 19 de septiembre de 2021, cerca de las 00:45, Jorge Nelson Jorajuria conducía un Gol Power gris por la calle Bajada de Maida en la ciudad de Neuquén, luego de asistir a una cena familiar. Lo hacía de manera imprudente, a más de 80 km/h en una zona urbana sin iluminación, cuando perdió el control del vehículo y volcó.

En el siniestro, su pareja Rosario del Carmen Olivares falleció. Él sobrevivió. La investigación determinó que la maniobra fue consecuencia de una conducción temeraria y antirreglamentaria, lo que derivó en una nueva condena.

El tribunal, integrado por los jueces Cristian Piana, Andrés Repetto y Patricia Lupica Cristo, condenó a Jorajuria a 2 años de prisión por homicidio culposo agravado. La fiscalía había solicitado 2 años y medio, mientras que la defensa pidió aplicar la figura de “pena natural”, aludiendo al sufrimiento del imputado por la muerte de su pareja.

Sin embargo, el tribunal resolvió declarar la reiterancia, revocar la libertad condicional que gozaba Jorajuria y unificar las penas: la de 20 años por el homicidio del comerciante Julio Venegas en 2006 con esta nueva condena. En consecuencia, la prisión se extenderá hasta mediados de 2029.

Un asesino reincidente

Al momento del accidente, Jorajuria se encontraba en libertad condicional, tras cumplir dos tercios de la condena por el crimen de Venegas dictada en 2007. Esa situación cambió con la nueva condena, que lo obliga a regresar a prisión.

El tribunal también dictó prisión preventiva por dos meses, al considerar acreditado el riesgo de fuga ante el cambio en su situación judicial.

En agosto de 2024, mediante un acuerdo parcial entre la fiscalía y la defensa, Jorajuria ya había aceptado su responsabilidad penal por homicidio culposo agravado por conducción imprudente, conforme a los artículos 45 y 84 bis del Código Penal.

El juez de garantías, Cristian Piana, homologó el acuerdo tras constatar que las pruebas reunidas confirmaban de manera concreta la acusación. La audiencia de determinación de pena, postergada en varias ocasiones, finalmente se concretó el pasado 5 de agosto.