Neuquén: impactante accidente entre una camioneta y un auto en una esquina céntrica

El primer siniestro se registró en la intersección de Hilario Cuadros y Manuel Rodríguez, una zona muy transitada del centro oeste de Neuquén. Allí, una camioneta 4x4 negra, último modelo, impactó de lleno contra un auto rojo, dejando como saldo importantes daños materiales.

Según las primeras observaciones, el vehículo menor circulaba por Hilario Cuadros y, al llegar al cruce con Manuel Rodríguez, fue embestido por la camioneta. La parte delantera del rodado de mayor porte resultó destruida, mientras que el auto quedó completamente dañado en su lateral derecho.

En el lugar intervino personal policial con un móvil y el tránsito debió ser interrumpido momentáneamente para permitir el trabajo de los agentes y la remoción de los vehículos. No se registraron heridos, aunque la magnitud del impacto generó preocupación entre los vecinos.

Accidente en el este: un motociclista herido

Casi en simultáneo, otro accidente ocurrió en el extremo este de la ciudad, en la esquina de Primeros Pobladores y Linares, donde una moto de alta cilindrada chocó contra un remís Fiat Cronos blanco.

El siniestro se produjo cerca de las 7 de la mañana, cuando el remís se desplazaba por Primeros Pobladores rumbo al centro y la moto lo hacía por Linares hacia el norte. Aunque se trata de una esquina semaforizada, ambos conductores aseguraron haber cruzado con luz verde, por lo que las causas del impacto aún no fueron esclarecidas.

El motociclista, de 47 años, sufrió lesiones leves y fue trasladado por una ambulancia del SIEN al hospital Castro Rendón, donde se le realizaron las atenciones médicas correspondientes.

Intervención policial y controles de alcoholemia

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía y personal de Tránsito municipal, quienes realizaron el test de alcoholemia al chofer del remís, con resultado negativo. Además, el hijo del propietario de la moto se presentó para resguardar el vehículo accidentado.

Los agentes realizaron las pericias correspondientes para determinar las responsabilidades en ambos siniestros, que marcaron un lunes cargado de incidentes viales en Neuquén capital.