La fiscalía neuquina confirmó que la víctima del homicidio en el barrio Islas Malvinas fue Pedro Benjamín Cordero Fernández, quien murió tras recibir una puñalada en el pecho durante un conflicto registrado el pasado 13 de septiembre. El caso tuvo su primera audiencia este lunes, donde se formularon cargos contra el acusado y se discutieron las medidas cautelares.

La investigación determinó que, esa noche, alrededor de las 22:42, dos mujeres arrojaron piedras contra una vivienda ubicada sobre la calle Antú, provocando roturas de vidrios y daños en un vehículo. En un intento de alejarlas, uno de los ocupantes de la casa utilizó un balde con agua fría.

En ese contexto, intervino E.C., señalado como expareja de una de las mujeres, quien atacó a Cordero Fernández con un arma blanca y le provocó una herida mortal. Pese a la asistencia médica recibida, la víctima falleció por un taponamiento cardíaco.

La acusación fiscal

Durante la audiencia, la fiscal del caso, Lucrecia Sola, junto a la asistente letrada Agustina Bouyer, imputaron a E.C. como presunto autor del delito de homicidio simple (artículos 45 y 79 del Código Penal). Además, solicitaron que quede detenido en prisión preventiva mientras avance la investigación.

La fiscalía argumentó que el imputado no tiene arraigo ni empleo estable, lo que aumenta el riesgo de fuga. También señalaron que ocultó el arma blanca utilizada, se cambió de ropa tras escapar y podría influir sobre testigos, configurando un peligro de entorpecimiento del proceso.

La decisión judicial

La jueza de garantías Natalia Pelosso dio por formulados los cargos y fijó un plazo de investigación de tres meses. Sin embargo, rechazó el pedido de prisión preventiva y, en su lugar, dispuso la detención domiciliaria de E.C. por cuatro meses, atendiendo a lo solicitado por la defensa.

Ante esta resolución, las representantes del Ministerio Público Fiscal adelantaron que apelarán y solicitarán la revisión del fallo. La oficina judicial deberá fijar una nueva audiencia en los próximos días.

El crimen de Pedro Benjamín Cordero Fernández dejó consternados a los vecinos del barrio Islas Malvinas, quienes presenciaron la violenta secuencia que comenzó con una discusión de pareja y terminó con un asesinato. Mientras tanto, la fiscalía continuará con medidas clave, como pericias de ADN en ropa y cuchillos, entrevistas a testigos y el análisis de teléfonos celulares.