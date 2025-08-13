El hecho ocurrió el lunes cerca de las 9:10 en la estación “Triángulo I” de Plottier, ubicada en Rivadavia y Santa Fe Norte. Según informó la Policía, una Volkswagen Amarok negra con vidrios polarizados y caja deteriorada llegó al lugar con dos hombres a bordo. El conductor pidió cargar Infinia Diesel a tanque lleno, tres bidones de nafta Infinia y aceite.

Mientras el empleado buscaba el lubricante, los ocupantes del vehículo huyeron a toda velocidad hacia la Ruta Nacional 22, sin pagar el combustible.

Rápido accionar policial

El playero alertó a la Comisaría Séptima, que inició un rastrillaje usando las cámaras urbanas y difundió las características del vehículo a otras unidades. Horas después, una denuncia indicó que una pickup había sido retirada sin autorización de un lugar de trabajo, coincidiendo con la descripción de la Amarok.

Finalmente, cerca de las 21:20, personal policial junto al Centro de Monitoreo Urbano localizó la camioneta circulando en el barrio La Casona 1. Allí fue interceptada y se demoró a dos hombres de 22 y 45 años.

La Amarok quedó secuestrada bajo cadena de custodia y los sospechosos fueron trasladados a sede policial para quedar a disposición de la Justicia.