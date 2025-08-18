Un inesperado corte de energía eléctrica afectó este lunes al mediodía a varios barrios de la ciudad de Neuquén. El motivo fue un accidente de tránsito en la intersección de Yupanqui y Las Glicinas, donde un vehículo impactó contra una columna de media tensión, provocando la interrupción del servicio.

La Cooperativa CALF confirmó que el corte alcanzó a los barrios Patagonia, Espartaco y zonas cercanas, dejando a numerosos usuarios sin suministro.

Trabajos de reparación

Tras el impacto, las cuadrillas de la cooperativa acudieron de inmediato para retirar la columna dañada, plantar una nueva y reparar los conductores afectados. Desde CALF informaron que las tareas demandarían alrededor de cinco horas para restablecer la electricidad con seguridad.

En un comunicado difundido en la red social X, la entidad expresó:

“Informamos a la comunidad que, debido a un choque que dañó una columna de media tensión en la intersección de Yupanqui y Las Glicinas, se produjo un corte de línea que afecta a los barrios Patagonia, Espartaco y alrededores”.

Impacto en los barrios

Los vecinos de los sectores afectados permanecieron sin servicio eléctrico durante varias horas, mientras los equipos técnicos realizaban los trabajos necesarios para recuperar la normalidad.

CALF agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró que la prioridad es garantizar la seguridad en la reposición del suministro.