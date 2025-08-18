Neuquén: barrios sin luz por un choque contra un poste de CALF
Un choque contra una columna de media tensión dejó sin electricidad a los barrios Patagonia, Espartaco y alrededores de Neuquén capital. CALF desplegó cuadrillas para reemplazar el poste y reparar la línea.
Un inesperado corte de energía eléctrica afectó este lunes al mediodía a varios barrios de la ciudad de Neuquén. El motivo fue un accidente de tránsito en la intersección de Yupanqui y Las Glicinas, donde un vehículo impactó contra una columna de media tensión, provocando la interrupción del servicio.
La Cooperativa CALF confirmó que el corte alcanzó a los barrios Patagonia, Espartaco y zonas cercanas, dejando a numerosos usuarios sin suministro.
Trabajos de reparación
Tras el impacto, las cuadrillas de la cooperativa acudieron de inmediato para retirar la columna dañada, plantar una nueva y reparar los conductores afectados. Desde CALF informaron que las tareas demandarían alrededor de cinco horas para restablecer la electricidad con seguridad.
En un comunicado difundido en la red social X, la entidad expresó:
“Informamos a la comunidad que, debido a un choque que dañó una columna de media tensión en la intersección de Yupanqui y Las Glicinas, se produjo un corte de línea que afecta a los barrios Patagonia, Espartaco y alrededores”.
Impacto en los barrios
Los vecinos de los sectores afectados permanecieron sin servicio eléctrico durante varias horas, mientras los equipos técnicos realizaban los trabajos necesarios para recuperar la normalidad.
CALF agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró que la prioridad es garantizar la seguridad en la reposición del suministro.
