Jorge Newbery igualó 0-0 ante Petroquímica por el Grupo A y se exigió al máximo, y uno de los que habló tras el pitazo final fue Nasael Quesada, pieza importante de cara a lo que será el Torneo Regional Amateur de Fútbol que se aproxima y donde recibirá a La Madriguera a la CAI.

El debut del Lobo será ante el Azurro, y para Quesada, cada minuto en cancha hoy sirve como base para llegar afilados.

“Nos estamos preparando bastante bien. Estos partidos nos ayudan a llegar de la mejor manera. Ya estamos pensando en el Regional que arranca el próximo finde”, afirmó en diálogo con PDC.

En lo personal, el jugador también atraviesa un buen momento físico y futbolístico. “Me estoy sintiendo bastante bien. Aliviando un poco más la carga, mejorando en lo físico. Con el grupo nos sentimos bien y estamos listos”, contó.

PETROQUÍMICA, UN EMPATE CON BAJAS Y YA POR EL GRAN OBJETIVO

“Fue un partido duro, bastante duro, de principio a fin. Nos deja buena sensación, sabiendo que estamos dejando todo hasta el final de los partidos, y esto nos ayuda a prepararnos para lo que viene ahora, que es el Regional”, aseguró Quesada, con la mirada ya puesta en el próximo fin de semana.

A pesar de las bajas sensibles que tuvo el plantel —entre ellas Gadiel Domínguez y el “Flaco”, Franco Domínguez— Newbery se apoyó en los pibes para competir de igual a igual ante el Verdolaga.

“La verdad los vi muy bien al equipo, por más que tuvimos bajas importantes. Los chicos que entraron lo hicieron bastante bien. Creo que nos faltó un poco más de definición ahí adelante, pero la actitud estuvo”, analizó.

LOS HINCHAS QUE SIEMPRE BANCAN

El domingo, Newbery debutará como local y, como cada vez que juega en el “Lobo”, el aliento de su gente será clave.

“Al hincha de Jorge Newbery le pido que nos aguante y que nos brinde su apoyo ahora el otro finde”, cerró Quesada con un mensaje que resume la expectativa de todo el plantel.