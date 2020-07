TRELEW (ADNSUR) - El intendente de Trelew, Adrián Maderna, mantuvo una reunión este miércoles, en el Salón Histórico de la Municipalidad, con el ministro de Seguridad de la provincia, Federico Massoni, y con los miembros de la Policía Comunitaria para seguir avanzando en las acciones de seguridad en los distintos sectores de la ciudad.

A la salida del encuentro, Massoni expresó: “Proponemos que estos engranajes empiecen a funcionar en conjunto. Estamos trabajando en todas las ciudades y –en especial- tengo una preocupación fuerte por Comodoro Rivadavia. La Policía Comunitaria, la Secretaría de Acción Social del Municipio y los Servicios Públicos nos van a ayudar a salir adelante. Por la falta de servicios ocurren hechos delictivos. A mayor iluminación, menor delito. Lo mismo pasa con los servicios de cloacas porque lleva a incluir a las personas que están en los barrios con más necesidades”.

“Estigmatizar es mirar para otro lado”

“En las políticas de prevención es fundamental el acompañamiento municipal. En tal sentido, los lugares más calientes son el sector oeste y los barrios Tiro Federal y el Planta de Gas. Ayer me reuní con el secretario de Desarrollo Social que ya viene trabajando con la Policía Comunitaria. Tenemos un posicionamiento territorial muy fuerte con una importante presencia policial. Yo no estigmatizo a ningún sector. Estigmatizar es mirar para otro lado y no reconocer las problemáticas. Estamos dejando mucha presencia policial en esos barrios con Personal de Operaciones y de la Policía Comunitaria. Necesitamos tener un acercamiento con la sociedad. El 99% es gente de bien y de trabajo y son los que más padecen a los delincuentes”, agregó.

“Los vecinos aseguran que hay un transa por cuadra”

“Hoy le voy a mandar un cuestionario con las respuestas correspondientes al Fiscal (Fernnado) Gélvez. Le voy a adjuntar las entrevistas a los vecinos quienes aseguran que hay un ‘transa por cuadra’. Lo manifiestan los propios vecinos a partir del conocimiento de lo que sucede. Cuando hablamos de Seguridad, la competencia es del Gobierno Provincial a través del Ministerio de Seguridad que está a mi cargo. La responsabilidad no es del Municipio más allá que los necesitamos para articular acciones y que nos brinde apoyo. En la mayoría de los procedimientos por robos, hurtos y otros ilícitos hay presencia de drogas. La columna medular de los delitos es la droga. No podemos pretender hacer lo mismo que se realiza –hace 60 años- y esperar resultados distintos. El crecimiento de la droga es exponencial en nuestras ciudades” afirmó.

Ciudades con mayor cantidad de droga: Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Trelew, Rawson y Esquel

“Hay droga en todas las ciudades. El orden en cuanto a la mayor cantidad de drogas es Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Trelew, Rawson y Esquel. Las herramientas son las que enviamos a la Legislatura como el Proyecto de Ley de la Unidad Antinarcóticos. A la tarde, me voy a me reunir con el ‘Frente de Todos’ para comentar este tema. Hace algunos días, me reuní con el bloque de ‘Juntos por el Cambio’ y la semana que viene me voy a encontrar con el Oficialismo. También voy a hablar con los diputados sobre los proyectos de Tolerancia 0 al alcohol para los conductores y sobre los ‘narcotests’, agregó. ADNSUR describió todos estos Proyectos de Ley.

“Si no tenemos una política muy fuerte para pegarle una trompada en la frente al narcomenudeo, esto va a crecer

“La Justicia Federal quiere agarrar al ‘Chapo’ Guzmán y grandes vendedores. Mientras tanto, el ‘kiosquito’ o los pequeños vendedores están tranquilos porque no tienen persecución por parte de la Justicia. Esos kiosquitos te intoxican a todo un barrio. Si no tenemos una política muy fuerte para pegarle una trompada en la frente al narcomenudeo, esto va a crecer. Es una plaga. El narcomenudeo no está perseguido por la Justicia y es mucho más redituable” concluyó Massoni.

Maderna: “Queremos actuar concretamente en los casos en los que hay complicaciones”

“Es muy importante para nosotros trabajar en prevención y adherimos a la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo. Nosotros tenemos un papel fundamental en los distintos barrios de Trelew, más allá de no tener la competencia específica en materia de seguridad, trabajando en materia preventiva a través del trabajo de Juventud, y diferentes espacios que podemos llevar adelante”, explicó el intendente Maderna luego del encuentro.

En este sentido, el mandatario especificó que “esta reunión con Policía Comunitaria se realizó con el objetivo de poder tener un abordaje territorial y que no quede solamente en las palabras, sino que queremos actuar concretamente en los casos en los que hay complicaciones, con las familias que están pasando un mal momento, trabajando en ese aspecto. Tenemos una madurez que va más allá de todo lo que se ha dicho, trabajando para la gente. Nosotros tenemos un diálogo permanente con el Ministro y vamos a seguir trabajando en conjunto porque tenemos muchos temas para abordar en la ciudad, concretamente en anticiparnos, en prevenir, complementando el trabajo que realiza la Policía”, cerró el jefe comunal.

Estuvieron presentes en el encuentro el secretario de Desarrollo Social, Héctor Castillo; el coordinador de Control y Prevención Ciudadana, Cristian Peña; el secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Sebastián de la Vallina y miembros de la Policía Comunitaria.