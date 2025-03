Narcotráfico: quemaron casi tres toneladas de drogas secuestrados en múltiples procedimientos

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, acompañada por el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y el juez federal Aldo Mario Alurralde, supervisó la incineración de 2,5 toneladas de droga en un acto realizado en el Crematorio del Cementerio Municipal de Avellaneda.

Bullrich destacó la importancia del procedimiento como un ejemplo de firmeza en la lucha contra el narcotráfico, resaltando el rol clave de la Justicia y las fuerzas de seguridad. Contó que “el año pasado tuvimos 650 procedimientos de quema de droga, y nuestro Gobierno Nacional decidió venir acá porque el ejemplo es lo más importante para lo que estamos haciendo: el ejemplo de una justicia, de un juez, de un fiscal o de una justicia como institución, que le muestra a las fuerzas de seguridad que no se amedrenta, que no tiene miedo, que no suelta presos en la pandemia, que sabe perfectamente quién es el delincuente y quién es la víctima, o cómo trabajar, marca un camino, y el ejemplo mueve montañas”, enfatizó.

Durante su discurso, subrayó la trascendencia de las nuevas normativas en materia de seguridad y el compromiso del Gobierno Nacional con la lucha contra el crimen organizado: “Las leyes que hemos votado son leyes que van a cambiar el paradigma de la seguridad en la Argentina y son leyes que van al hueso de lo que necesitamos”.

Entre las normativas mencionadas, destacó la Ley de Reiterancia, que busca frenar la reincidencia delictiva, la modernización del Banco de Datos Genéticos del ADN, la Ley Antimafia, que endurece las penas contra el crimen organizado, y la necesidad de avanzar con la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.

Un cambio clave: la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil

La ministra hizo especial hincapié en la importancia de avanzar con esta legislación para enfrentar el delito juvenil con mayor determinación.

“Queremos que la próxima ley que salga del Parlamento sea la Ley de la Responsabilidad Penal Juvenil. Porque si a los 14 años se mata, todos los que acá tienen hijos, todos los que conocen, todos los que educan, saben perfectamente que es totalmente consciente un joven cuando mata”.

La ministra relató un caso reciente en el que los padres de un menor asesino lo entregaron a la Justicia, dejando en claro que la impunidad debe terminar. “Dijeron: ‘Le dimos todas las posibilidades, intentamos sacarlo, pero ahora que pague por lo que hizo’. Y esa es la filosofía que queremos escuchar”, sostuvo Bullrich, reafirmando la necesidad de que el Congreso avance con la nueva legislación para garantizar que los delitos graves tengan consecuencias, independientemente de la edad del delincuente.

La quema de droga se realizó en el marco de una política integral de combate al narcotráfico y refuerzo de la seguridad en todo el país, con 24.000 operativos y una cifra récord de incautaciones en el último año.

Junto a Bullrich y Pullaro, participaron del evento el secretario y subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Martín Verrier e Ignacio Cichello, el director nacional de Prevención del Delito, Germán Pugnaloni, el fiscal federal Roberto Salum, el diputado nacional Nicolás Mayoraz, entre otros funcionarios y representantes de las fuerzas de seguridad.

Gacetilla de prensa del Ministerio de Seguridad de la Nación, editada y redactada por un periodista de ADNSUR.