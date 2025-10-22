Una serie de allanamientos simultáneos realizados por personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales y la Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia el pasado martes permitió el desmantelamiento de tres puntos de venta de drogas en los barrios Kilómetro 8 y Standard Norte. El procedimiento, denominado “Barrios Seguros del KM 8”, se realizó desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde.

Los procedimientos se llevaron a cabo en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional 23.737, que sanciona el comercio y la distribución de drogas al menudeo. La investigación se encuentra a cargo del Fiscal General Dr. Sánchez y la Auxiliar Fiscal Dra. Sandoval, quienes coordinaron el trabajo junto a efectivos del GEOP, la Comisaría Séptima y la Sección Antinarcóticos, que contó con el apoyo de canes entrenados para la detección de narcóticos.

“No se pueden descartar ni confirmar”: la revelación que reaviva el misterio de la desaparición de Juana Morales y Pedro Kreder

Durante los tres allanamientos simultáneos, uno de los hallazgos más significativos se produjo en el patio de una de las viviendas, donde los perros detectaron tierra removida recientemente. Al excavar, los agentes encontraron dos bultos envueltos en nylon y aluminio que contenían clorhidrato de cocaína en piedra, listo para ser fraccionado y distribuido.

En total, se incautó más de 400 gramos de cocaína, cannabis sativa fraccionada, potes de creatina utilizados para adulterar la sustancia, tres balanzas de precisión, $450.000 en efectivo, municiones de distintos calibres y dos cargadores, uno de ellos marca Bersa.

Operativo "Sueño Ácido": desbaratan una red que enviaba LSD desde El Bolsón a Comodoro

Como resultado del procedimiento, un hombre mayor de edad fue detenido y trasladado a la Comisaría Séptima, donde permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención ante el Juez Federal de Garantías.

El operativo forma parte del plan “Barrios Seguros”, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia del Chubut, cuyo objetivo es combatir el narcomenudeo en zonas vulnerables de la ciudad y recuperar espacios afectados por la venta ilegal de drogas.

Un auto cayó por una ladera en una zona cordillerana y montaron un gran operativo para rescatar a sus ocupantes

Desde la Dirección de Policía Judicial destacaron que este tipo de intervenciones refuerzan el compromiso de las fuerzas de seguridad con la comunidad, buscando reducir los circuitos delictivos y brindar mayor tranquilidad a los vecinos de Comodoro Rivadavia.