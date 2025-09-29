Murió una mujer de Comodoro tras chocar de frente contra un vehículo en La Pampa

Una mujer de unos 50 años de edad y oriunda de Comodoro Rivadavia murió este domingo tras protagonizar un trágico accidente de tránsito en la Ruta Nacional 35 y la Ruta Provincial 18, en la provincia de La Pampa.

El hecho ocurrió cerca de las 18:30 horas cuando se produjo el choque entre una camioneta Ford Ranger y un auto Fiat Cronos, donde viajaba la víctima junto a su pareja.

El vehículo de mayor porte circulaba por la Ruta Provincial 18, en sentido este a oeste, y, por razones que se están tratando de esclarecer, al llegar a la intersección con la Ruta Nacional 35 colisionó contra el automóvil que transitaba en dirección sur a norte.

La camioneta era conducida por un hombre de poco más de 50 años, quien iba acompañado por una mujer y una chica menor de edad.

En tanto, el Fiat iba al mando de un hombre, acompañado de su pareja. La víctima fatal fue identificada como Carolina Gómez y viajaba de acompañante en este último vehículo.

Según informó el diario La Arena, la pareja posee domicilio en Comodoro Rivadavia. Las tres personas que iban en la camioneta y el hombre que manejaba el automóvil fueron trasladados de urgencia a Santa Rosa.

