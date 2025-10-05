Un violento choque frontal entre un camión y un automóvil terminó con la vida de una docente de 50 años.

El heco ocurrió este domingo en la Ruta Nacional N°3 de Caleta Olivia, a unos 500 metros al norte del obrador paralizado de la doble vía, El siniestro también dejó gravemente herida a una suboficial de la Policía de Santa Cruz.

De acuerdo con la información recabada por Diario El Patagónico, el accidente fue protagonizado por un camión Renault con semi de la empresa Transporte Don Néstor, que circulaba en dirección sur, y un Renault Megane gris que se desplazaba en sentido contrario, ocupado por dos mujeres residentes en Caleta Olivia.

La conductora del automóvil fue identificada como Hilda Graciela Vega, una docente de 50 años que falleció de manera instantánea en el impacto. Su acompañante, una suboficial que presta servicio en la Comisaría Tercera de Caleta Olivia, sufrió lesiones de consideración y se encuentra internada en el Hospital Zonal de la ciudad. Su estado de salud fue reservado por las autoridades.

El conductor del vehículo pesado, cuya identidad no fue revelada, no sufrió lesiones. Personal de la División Accidentología Vial realizó las pericias correspondientes en el lugar para establecer las causas precisas del trágico hecho.

Las evidencias en la escena fueron elocuentes. El camión dejó marcada una extensa huella de frenada en el pavimento que cruzaba hacia el carril contrario. Luego del impacto, el pesado rodado sobrepasó la banquina de la costa, quedando en posición de tijera.

El automóvil Renault Megane, que posteriormente fue trasladado a la Comisaría Cuarta, quedó destrozado. Recibió el impacto en su frente y lateral izquierdo. Numerosos restos del vehículo quedaron esparcidos en el carril y la banquina derecha, correspondiente a la mano en la que circulaba.

Condolencias por la docente fallecida

Ante la noticia del fallecimiento de la docente, quien dictaba clases en el denominado "Galpón de Lapeirade", la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) emitió un comunicado de condolencias.

"Acompañamos a su familia y a sus afectos en este dolor eterno por su joven e imprevista partida. Vuela alto compañera, con la tranquilidad de haber honrado la vida", expresó la entidad gremial a través de sus redes sociales.