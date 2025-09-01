Un hecho trágico y preocupante ocurrió durante la madrugada del lunes en el barrio Colonia Nueva Esperanza de Neuquén, donde un caballo murió electrocutado y su dueño sufrió una descarga eléctrica. La situación se originó por conexiones clandestinas de electricidad que fueron detectadas más tarde por personal de CALF.

Según detalló el comisario Diego Rebolloso, el hecho se registró alrededor de las 2 de la mañana en las calles La Yerba Mate y La Caña de Azúcar. Un patrullero que recorría la zona observó a un grupo de vecinos reunidos en una esquina y, al acercarse, constató que un caballo yacía sin vida.

El dueño relató que había notado un comportamiento extraño en el animal y, al tocarlo, recibió una fuerte descarga eléctrica. Fue trasladado al hospital local, donde confirmaron que no presentaba lesiones de gravedad.

Un médico veterinario convocado al lugar verificó que el caballo no tenía signos de violencia, sino una lesión en la zona de la cola compatible con una descarga eléctrica fatal.

La intervención de CALF y el hallazgo de conexiones clandestinas

El área fue restringida y se dio aviso a la cooperativa CALF, que envió personal técnico al lugar. Allí confirmaron que el problema no se debía a una falla de la subestación transformadora N.º 655, sino a más de 40 conexiones clandestinas detectadas en el tendido eléctrico de la zona.

En su comunicado, la empresa explicó que al realizar mediciones encontraron “fugas intermitentes de corriente” en una cerca perimetral cercana, lo que generó el riesgo que derivó en la muerte del animal.

Amenazas a los operarios y corte preventivo

CALF denunció además que un grupo de vecinos intentó responsabilizar a la cooperativa por el hecho y amenazó a los operarios, quienes debieron retirarse del lugar para resguardar su seguridad.

Como medida preventiva, se dispuso cortar el servicio eléctrico en el sector comprendido entre las calles La Soja y El Algodón, y entre La Avena y El Girasol, abarcando parte de la manzana 34 del barrio. Actualmente, el personal recorre el área para determinar los pasos a seguir y restablecer el servicio de manera segura.