Nahuel Franco Marcial, el joven de 18 años baleado en inmediaciones del playón deportivo del barrio 17 de Octubre, en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia, murió este miércoles por la noche. Horas antes se había confirmado que su estado era irreversible.

Por el crimen se encuentra detenido un joven identificado como T.P., quien se entregó el martes. Según trascendió, sería hijo de un conocido dirigente del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz, Omar Pratt. La causa también apunta a un segundo involucrado que continúa prófugo.

El referente petrolero realizó un descargo en redes sociales, donde calificó el hecho como “lamentable”, pidió por la recuperación de Marcial y negó que su hijo haya participado del ataque. Además, denunció que su vivienda fue baleada y que también hubo disparos contra instalaciones del sindicato. “Sé que no es el momento, pero no puedo permitir que a mi hijo lo traten de asesino cuando él podría estar en esa situación”, comentó.

El papá de Antonella Aybar reveló un dato oculto sobre el novio que mató a su hija: “Te la estás mandando”

El ataque ocurrió el domingo alrededor de las 21, cuando, según testimonios preliminares, un vehículo interceptó a Nahuel sin mediar palabra y se efectuó un disparo. La policía llegó rápidamente al lugar y halló al joven tendido en el suelo, en estado grave.

Nahuel estaba acompañado por otras personas que expresaban conmoción y alarma por lo ocurrido. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, donde permaneció hasta este miércoles, cuando se confirmó su fallecimiento, producto de una herida perforante de arma de fuego con orificio de salida en la cabeza.

En la tarde del pasado martes, familiares y amigos de Nahuel se manifestaron frente a la Seccional Segunda para exigir justicia. La protesta terminó en incidentes, con pedradas, enfrentamientos y disparos. Los manifestantes creen que el presunto autor del ataque se encuentra detenido allí, lo que derivó en momentos de extrema tensión.