Murió la perra del Club Laprida tras ser atacada por una jauría

En las últimas horas, tres perros entraron al predio del Club Laprida del Oeste y atacaron brutalmente a la mascota de la institución, provocándole graves heridas. Lamentablemente, el animal tuvo que ser sacrificado. El dueño de los perros agresivos fue notificado sobre su infracción al Código de Convivencia Ciudadana.

Personal de la Comisaría de Laprida tomó intervención identificando a los animales que atacaron a la mascota, que tienen dueño. Vive en las cercanías del lugar y, según los vecinos, ya era la segunda vez que atacaban al perro, por lo que se finalmente lo sancionaron por una infracción contravencional enmarcada en el Código de Convivencia Ciudadana.

Pese a que la perra herida fue atendida en una veterinaria, lamentablemente tuvo que ser sacrificada: había sufrido fracturas de cráneo, de mandíbula, una lesión en un ojo y graves mordeduras que le estaban causando gran sufrimiento y de las que no sería posible recuperarse, detalló Crónica.

Policías se dirigieron a la casa del propietario de los animales para notificarlo sobre lo ocurrido, y la sanción que fue derivada a la Fiscalía Contravencional del Ministerio Público Fiscal.

El ataque del animal había ocurrido el jueves a la tarde, cuando las categorías inferiores del club se encontraban entrenando. Algunas personas presentes en el lugar intentaron frenar el ataque de la jauría, e incluso corrieron riiesgo de ser mordidos por los perros.

"Estos perros ya habían atacado a la perrita, y habíamos realizado la denuncia, el dueño tomo conocimiento y se comprometió ante fiscalia, en cercar su patio para que no salgan sus perros. Evidentemente no lo hizo. Esto es una bomba de tiempo. Es muy peligroso para los niños y adultos que asisten al Club Laprida. Además de dar tristeza de cómo dejaron a la perrita. Ayer si no hubiera sido por las personas que intervinieron la matan..Todos los que asisten diariamente al Club saben que son nuestras mascotas y que no hacen daño alguno", habían expresado horas antes desde el club.