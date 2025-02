Este miércoles por la madrugada, Juan de la Cruz Aguilar, de 17 años, murió en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia tras quedar internado en la terapia intensiva, donde pasó un mes en coma.

El adolescente había sido apuñalado en el abdomen cuando se encontraba en una parada de colectivo situada sobre la calle Cerro Tres Cruces, en el barrio Ciudadela, el 1° de enero de 2025.

A raíz del violento ataque, Aguilar sufrió graves heridas en el abdomen, lo que dañó sus intestinos y le provocó complicaciones en los pulmones.

Según el parte policial, la pareja del joven solicitó urgentemente la presencia de las autoridades tras el ataque. Al llegar al lugar, el personal policial constató que el hombre presentaba una herida de gravedad, pero se encontraba consciente.

El adolescente apuñalado en Comodoro sigue grave: todavía no puede comer y lucha cada día por sobrevivir

Tras una breve consulta, la víctima reveló que había coordinado una compra "de un cigarrillo de sustancia prohibida" a través de la aplicación Telegram, en una garita de transporte público ubicada en la esquina de Cerro Mercedario y Cerro Ojo de Salado.

"Estuvo todo el día sin respirador, fue una alegría verlo así, pero después de la visita de la noche lo volvieron a conectar porque estaba cansado. Ahora me avisaron que tiene mucha fiebre", había señalado su madre Ivana, este pasado miércoles, en diálogo con ADNSUR.

La familia de Juan de la Cruz Aguilar acampó afuera del Hospital Regional: "Exigimos justicia"

"Ayer estuvo bien y hoy ya volvió a caer. Así va a ser todos los días, me dijo el terapista. Hasta que él no tenga la fuerza que su cuerpo necesita para salir adelante, va a estar así, porque todavía no puede comer. Le funciona la mitad del intestino", explicó la mujer.

Mientras tanto, la investigación sigue sin mostrar avances y por el caso no hay detenidos. "No puede ser que nadie haya visto nada", había cuestionado la mamá de la víctima hace algunos días.

Tras la muerte de Juan, familiares y amigos se movilizarán el lunes, acompañados por la familia del joven de 27 años baleado el miércoles 29 en el barrio Las Flores.