Un gimnasio del centro de Neuquén fue escenario de un trágico episodio cuando un joven de 14 años se descompensó mientras realizaba actividad física. El menor fue trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón, donde los médicos confirmaron que había sufrido muerte cerebral. En las primeras horas del domingo se produjo su fallecimiento.

La institución comunicó a través de sus redes sociales que permanecería cerrada el sábado por “razones de fuerza mayor”. Paralelamente, fuentes cercanas al caso informaron que ese mismo día se puso en marcha el protocolo de donación de órganos, proceso que culminó durante la jornada del domingo.

Los restos del adolescente serán despedidos hoy domingo en el cementerio central de Neuquén.

Desde el gimnasio explicaron que apenas ocurrió la emergencia se activó el protocolo sanitario y el alumno fue derivado de inmediato al hospital. También transmitieron su acompañamiento a la familia, destacando su disposición para brindar apoyo y pidiendo a la comunidad que acompañe con respeto.

El hecho ocurrió alrededor de las 19 horas del viernes en el establecimiento ubicado en Islas Malvinas al 260, a pocas cuadras del hospital Castro Rendón.