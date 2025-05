Millaray Catanni tenía 15 años cuando fue encontrada sin vida en su habitación el 14 de abril de 2021 en la casa donde vivía junto a su familia en la localidad de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz. La adolescente se había quitado la vida.

La familia, en medio de la angustia y el dolor, decidió iniciar una investigación en busca de respuestas sobre la drástica decisión, lo que les permitió saber que dos años antes, la adolescente había sufrido un abuso sexual por parte del hermano de una de sus amigas.

Las amistades de la joven decidieron contar que la chica había sido víctima de una violación cuando tenía tan solo 13 años y dieron el nombre del acusado. Los dichos de los jóvenes quedaron afirmados cuando se descubrió lo que “Milla”, como la conocían sus seres queridos, había escrito en su diario íntimo sobre la traumática vivencia.

“La verdad intento no pensar en (el acusado), pero no puedo. Me duele tanto lo que me hizo, no entiendo la verdad”, había escrito con fecha del 20 de enero de 2020, es decir, tres meses antes de quitarse la vida, según publica La Opinión Austral.

Pero además, antes de suicidarse, se pudo establecer que la joven se había estado enviando mensajes a través de Instagram con la persona que tiempo atrás se había aprovechado de ella y la había sometido sexualmente.

El agresor fue identificado con las iniciales G.E.G, hermano de una chica que era una de las amigas de Milla. En el momento del abuso, el hombre tenía 18 años y ella 13.

El próximo 25 de junio comenzará el juicio en contra del joven que actualmente tiene 25 años. La pena que podría recibir es de 6 a 15 años de prisión por abuso sexual agravado con acceso carnal.