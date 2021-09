Vecinos de los barrios Roca y Pueyrredón de Comodoro Rivadavia a través de la difusión por redes sociales de la imagen de un hombre que persiguió y manoseó a -al menos- tres mujeres en las últimas semanas, permitió que lo identificarán el lunes por la tarde y fuera detenido.

María Palacio, una de las vecinas damnificadas, relató a ADNSUR cómo fue la situación que vivió con el acosador que fue detenido este lunes cuando una tarde salió con su hija de 3 años en el carrito hacia el jardín, ubicado a dos cuadras de su casa.

"Cuando cruzo Avenida Canadá sobre Teniente Levalle, veo a una persona caminando de actitud sospechosa. Me pongo en alerta, y cuando cruzó la avenida, cruzó él también, se escondió detrás de un cantero. Me di cuenta que me iba a seguir, y entonces, me quede sobre la avenida donde hay más movimientos", contó.

El miedo la llevó a pedirle ayuda a un vecino cercano, quien junto a su señora la acompañaron hasta el jardín "Venía atrás mío, cuando vio que yo pedí ayuda se desvió y se esfumó", dijo.

A partir de este hecho, María decidió alertar a los vecinos a través de un grupo que tienen en común. "Al otro día ocurrió que siguió a una señora , la manoseo, se le tiró encima y salió corriendo. Ahí el vecino que ayudó a la señora dio las mismas características que yo había dado", y finalmente, un tercer caso se registró el lunes cuando otra mujer "sufrió ataques de esta persona".

Los vecinos pudieron fotografiar al acosador y a partir de la difusión de las fotos-es que pudieron dar con él. "Llegó la foto hasta un chico que avisó que estaba el hombre en la plaza 13 de diciembre. Quiso escapar, lo interceptaron y lo retuvieron los vecinos hasta que llegó el auto policial", explicó María.

La mujer contó que a partir de la viralización de las imágenes "empezaron a aparecer muchísimas mujeres que habían sido víctimas de esta persona en una plaza o en una cuadra. Era algo muy habitual".

.