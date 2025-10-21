Sinforoso Nancuante, un vecino de Río Gallegos de 70 años, fue hallado muerto en el patio de su casa el pasado lunes por la mañana. Si bien la principal hipótesis apuntaría a que se trata de un suicidio, hay muchas dudas sobre el hallazgo del cuerpo: estaba con las manos atadas a la espalda y suspendido del cuello con una cuerda atada a un árbol.

A la situación se suma que, en la casa, había tres personas al momento de la muerte: su cuidadora y dos jóvenes. La justicia espera el resultado de la autopsia por estas horas.

LO ENCONTRARON COLGADO Y CON LAS MANOS ATADAS

El hecho fue descubierto la mañana del lunes 20 de octubre, cerca de las 07:40, en un domicilio ubicado en la calle Avellaneda 1.177, muy cerca de la costanera y del gimnasio municipal Luis “Lucho” Fernández. Fue un llamado a la policía de Santa Cruz el que alertó sobre una persona sin vida en este lugar.

Los agentes constataron la veracidad del aviso; en el lugar había un hombre de aproximadamente 70 años sin vida.

Según precisaron fuentes a La Opinión Austral, el cuerpo fue hallado “suspendido del cuello con una cuerda atada a un árbol” y con “las manos atadas en la espalda”, detalle que despertó la atención de los investigadores. El personal médico que arribó constató el fallecimiento.

En la vivienda se encontraban la cuidadora de la víctima, una joven de 25, su hermano de 23 y un amigo de este, Valentín (19). Fue Gastón quien se presentó en la comisaría para alertar a las autoridades. La mujer declaró que el vecino “padecía muchos problemas económicos”, aunque la policía aún no descarta otras hipótesis.

DOS CARTAS Y MISTERIO EN RÍO GALLEGOS

Durante el operativo se secuestraron una billetera, mil pesos en efectivo y dos notas manuscritas, una de ellas encontrada en el pantalón del fallecido. Los peritos tomaron muestras del lazo constrictor y del nudo para realizar análisis genéticos que determinen si hubo intervención de otras personas.

Un experimentado comisario consultado por el medio local expresó su sorpresa: “No recuerdo un suicidio con ahorcamiento con las manos atadas a la espalda”, afirmó.

Tras las pericias, el cuerpo de Nancuante fue trasladado a la Morgue Judicial, donde el médico forense Francisco Echandi llevará adelante la autopsia ordenada por la magistrada. El informe preliminar será clave para confirmar la causa del fallecimiento y esclarecer un hecho que, por ahora, continúa envuelto en misterio.