Un adolescente de 13 años falleció de manera repentina mientras participaba de una clase de educación física en la localidad cordobesa de Villa Carlos Paz, generando conmoción y profundo dolor entre la comunidad educativa y los vecinos.

El trágico hecho ocurrió en el barrio Los Eucaliptos, durante una actividad deportiva, cuando el menor, que cursaba segundo año, se desplomó súbitamente mientras corría junto con sus compañeros.

SE DESCOMPENSÓ DURANTE UNA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA

Según declaró la profesora a cargo de la clase ante las autoridades, el alumno se cayó al piso en un estado de descompensación total, mostrando signos evidentes de gravedad. Los esfuerzos iniciales realizados por personal docente y compañeros no lograron revertir la situación.

De manera inmediata, se solicitó una ambulancia que trasladó al menor al hospital regional Gumersindo Sayago, donde se intentó su reanimación, detalló La Voz del Interior.

Pese a la rápida intervención médica, los profesionales que lo atendieron confirmaron el fallecimiento del menor. La doctora responsable del área de emergencias informó que el adolescente sufrió un paro cardíaco súbito, que posteriormente fue diagnosticado como muerte súbita, un desenlace inesperado y de gran impacto.

El fallecimiento causó una honda tristeza en la escuela y en el barrio. Docentes, compañeros y familiares expresaron su consternación ante esta pérdida abrupta que, aún hoy, las autoridades intentan esclarecer. La comunidad educativa lamentó la tragedia y destacó el vacío dejado por un alumno tan joven, cuya vida se cortó de manera abrupta en un espacio normalmente dedicado al aprendizaje y la recreación.

Las autoridades judiciales iniciaron las diligencias pertinentes para determinar las circunstancias exactas que rodearon la muerte del menor. En este sentido, la justicia espera los resultados de la autopsia, que permitirán definir con mayor precisión las causas del deceso y contribuirán a despejar dudas.

DEBATE SOBRE LA PREVENCIÓN EN LA SALUD ESCOLAR

La muerte súbita en jóvenes durante actividades deportivas es un tema complejo que, aunque poco frecuente, amerita especial atención en el ámbito escolar. Expertos remarcan que la identificación temprana de factores de riesgo —como enfermedades cardíacas hereditarias, problemas respiratorios o anomalías congénitas— puede prevenir tragedias.

En muchos establecimientos educativos, la falta de protocolos de evaluación médica o de seguimiento puede dejar expuestos a estudiantes con condiciones preexistentes que no han sido detectadas. Por ello, el caso de Villa Carlos Paz reaviva el debate sobre la necesidad de políticas que garanticen controles médicos periódicos y exhaustivos para los alumnos que participan en deportes, priorizando su salud y bienestar.

EL ANTECEDENTE TRÁGICO EN CÓRDOBA

La ciudad de Córdoba se encuentra sumida en una profunda conmoción tras la muerte súbita de un niño de 13 años durante un entrenamiento de fútbol en el Club Atlético San Lorenzo, ubicado en el barrio Las Flores, al sur de la capital provincial.

El hecho, ocurrido en la noche del pasado jueves 11 de septiembre alrededor de las 20 horas, generó un impacto emocional fuerte en la comunidad deportiva local y en el barrio donde la institución cumple un rol social fundamental.

El joven futbolista participaba con sus compañeros en la práctica habitual de la categoría cuando, de manera repentina, se desvaneció en medio del entrenamiento. Según relataron testigos presenciales, la escena fue de gran desesperación y angustia, ya que nadie podía comprender lo que sucedía ni cómo actuar ante la emergencia. Compañeros de equipo, entrenadores y allegados intentaron socorrerlo inmediatamente.

En esos momentos críticos, varias personas presentes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se esperaba la llegada de la policía y del servicio médico de emergencias. Los profesionales continuaron con las tareas de rescate vital y trasladaron de urgencia al menor al Hospital de Niños de Córdoba.

A pesar de la rápida intervención y la asistencia médica brindada, los médicos confirmaron el fallecimiento por muerte súbita, dejando consternados a sus familiares y a toda la comunidad.