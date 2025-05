Zoe Adhara nació el sábado 3 de mayo a las 38 semanas, luego de que su mamá presentara un sangrado y fuera derivada de urgencia de Pico Truncado a Caleta Olivia, por falta de un cirujano y un ginecólogo.

Allí, tras una intervención de emergencia, la bebé falleció al poco tiempo de nacer. La familia denunció que la vida de la bebé podría haberse salvado si el hospital hubiera contado con el personal necesario.

Fue la abuela de la pequeña quien denunció el caso por redes sociales y radicó la denuncia en el Juzgado de Instrucción de Pico Truncado, a cargo del Dr. Leonardo Cimini, y fue caratulada por homicidio culposo e incumplimiento de deberes de funcionario público.

El abogado de la familia, Dr. Alberto Luciani, afirmó que la presunción de la causa de muerte es que "la falla estuvo en el cirujano que debía estar de guardia y en el ginecólogo. Si ambos hubieran estado, otro podría haber sido el resultado".

En diálogo con El Diario Nuevo Día, el letrado indicó que se encuentra trabajando con otra familia cuyo bebé murió en 2017, en circunstancias parecidas a las de Zoe.

Según contó el abogado, la muerte de este recién nacido comparte circunstancias similares a las de la bebé fallecida recientemente, e incluso señaló que también pudo haber sido por presunta "mala atención, mala praxis en el Hospital de Pico Truncado" que padeció la madre (aunque aclaró que todo caso es particular).

"La familia hizo la denuncia penal en 2017 y quedó en la nada absoluta porque no investigó el juez. No hubo ningún imputado y la familia no tiene respuestas de nada, pese a que había pruebas," advirtió el letrado.

"Hay médicos involucrados y estratégicamente es muy importante, porque si se hubiera actuado en su momento, entendemos que no hubiera habido derivaciones y no habría repetido lo que sucedió con Zoe", manifestó.

"Se trata del sistema de salud que ha fallado y no tomó ninguna medida para remediarlo, tanto de parte del sistema de salud como del judicial, y volvió a suceder otra tragedia", concluyó.