El temporal de viento que azotó el viernes pasado a Comodoro Rivadavia registró una víctima fatal. Las ráfagas llegaron a más de 100 km/h y provocaron que el container ubicado en la obra de aterrazamiento del Cerro Chenque se de vuelta y aplaste a un trabajador de seguridad. Si bien fue rescatado y traslado de urgencia al Hospital Regional, murió a raíz de las graves lesiones.

Gabriela Barrionuevo, madre de la víctima, llegó a la ciudad desde Buenos Aires para trasladar el cuerpo de su hijo de 31 años y que hace cinco trabajaba en una empresa de seguridad. En diálogo con ADNSUR, contó "mi hijo había avisado que el tráiler se estaba moviendo y nadie le dio bola. Ese mismo día, una hora antes había avisado y nadie le hizo caso. Él estaba solo. Se dio vuelta el trailer y lo aplastó. Yo lo único que quiero es que se haga justicia".

Asimismo, relató que el cuerpo de su hijo será trasladado a Buenos Aires en las próximas pero de forma particular. "La ART no se quiere hacer cargo, el patrón tampoco. Te llama y te dice , ya te soluciono, pero nada. Te da números que no atienden. Esto es abandono de persona. Lo único que yo quiero es llevarme a mi hijo y después veremos que hacer. Creo que es una irresponsabilidad del patrón".

Gabriela contó además, que este martes tomó la causa una fiscal y se entrevistó con ella: "El tráiler no estaba en condiciones y estaba atado con un alambre fino, no estaba sujetado al piso. Es todo negligencia de ellos", dijo, mientras afirmó que hay registro de cámaras y fotos.

"Esto fue una negligencia de la empres. A él no me lo van a devolver pero lo dejaron tirado. El cumplía su trabajo, no faltaba, era una buena persona", relató entre lagrimas.

Finalmente, contó que la empresa no se hizo cargo de pagarle los pasajes para llegar a Comodoro. "Yo no trabajo ni tampoco mi marido. Pero nada nos dieron, ni siquiera para un vaso de agua. No sabes el dolor que es no tener a tu hijo y que nadie te de respuestas", dijo.