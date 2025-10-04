Muerte de Mila Yankelevich: dos testigos revelaron detalles escalofriantes del trágico hecho en Miami

El 29 de julio, Mila Yankelevich, de 7 años, murió tras un choque entre un velero y una barcaza en Miami. Desde entonces, la Justicia estadounidense mantiene abierta la investigación para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias del accidente.

En las últimas horas, salieron a la luz dos declaraciones de testigos presenciales que podrían cambiar la visión sobre lo ocurrido. Los relatos provienen de trabajadores que se encontraban en viviendas frente a la bahía y presenciaron el choque desde el inicio.

El periodista Martín Candalaft, en El Diario de Mariana (América), dio detalles de las declaraciones. Según indicó, los testimonios revelan cómo actuó la tripulación de la barcaza, si percibieron el peligro y los esfuerzos de los testigos por alertar sobre el accidente.

Uno de los testigos, William Cruza, relató: “Estaba sentado en el tejado de la casa frente a la bahía. Vi una barcaza que iba a toda velocidad hacia un pequeño bote que no se movía".

Cruza explicó cómo intentaron intervenir: “Le grité a mis compañeros para que vieran lo que estaba pasando, nos pusimos de pie de un salto y empezamos a gritarle a los botes. Sabíamos que la barcaza iba a chocar con el velero en menos de un minuto".

También describió a la tripulación de la barcaza: “Vimos a un hombre con una camisa de trabajo color verde neón en el costado de la barcaza, a medio camino de donde estaba la grúa. Si el tripulante nos hubiese visto, podría haber detenido la barcaza. Gritamos y gritamos, pero estábamos muy lejos, no nos iban a oír. Se dirigían directamente hacia los niños, y cuando el conductor se dio cuenta, la barcaza ya estaba encima de ellos".

Un segundo testigo, Aldo Melgar, coincidió en la descripción: “Aproximadamente 30 segundos después de que empezamos a gritar y saltar, el tripulante de la barcaza vio el velero lleno de campistas del Miami Yacht Club. Vimos a los niños y a la consejera gritar y hacer señas para que la barcaza se detuviera".

Melgar continuó narrando el impacto: “Vi el pequeño bote y corrí hacia la parte trasera de la barcaza gritándole al capitán. La barcaza ya estaba muy cerca de los niños. Creo que el capitán me escuchó porque el motor se apagó y la barcaza se detuvo muy rápido, pero ya era demasiado tarde. Sonó como un trueno en el momento en el que la barcaza impactó contra el pequeño bote, y empecé a gritar. Me sentí fatal al ver esto, asustado y peor porque habíamos estado gritando y no nos escuchaban".

El accidente provocó la muerte de Mila Yankelevich y lesiones en otros tripulantes del velero, mientras que la investigación judicial continúa para establecer responsabilidades y si hubo negligencia en la navegación.