En el marco de la investigación por la muerte de Raquel Candia (45), pareja de Fernando Cáceres, se conoció que analizan las cámaras de seguridad y peritarán celulares.

Cabe recordar que la esposa del exfutbolista murió trágicamente tras caer, el pasado lunes 2 de diciembre, desde un séptimo piso en la localidad de Ramos Mejía, Buenos Aires. En ese momento, solo estaba en la casa junto a Cáceres.

El caso generó conmoción y la familia de la víctima planteó dudas respecto a su fallecimiento. De esta manera, uno de los hermanos de la víctima fue contundente y sostuvo a la prensa que “a mi hermana no se mató, a mi hermana la mataron”. Estoy re seguro de que ella no se va a matar. Lo que tengo claro es que la mataron.

Por otra parte, comenzó a dudar y apuntó al exdefensor. "¿Cómo no vamos a sospechar (de Cáceres) si hay vecinos que llamaron diciendo que hubo violencia de género? ¿Qué duda hay?", señaló.

Conmoción y misterio: encontraron muerta a la esposa de un ex futbolista de la selección argentina

En tanto, reveló detalles de violencia de género. "Ella me pedía ayuda. Estaba muy triste. Él la tenía atrapada y no la dejaba salir. Siempre estaba presionándola y no la dejaba estar un domingo con la familia", indicó. "Hay vecinos que dijeron que hubo violencia, empujones y griterío antes de que cayera", agregó.

Asimismo, la mamá de Raquel Candia reveló problemas con su exesposo y padre de sus hijos. “Ella hace más de un mes que no ve a sus hijos. Veía a mis nietos en mi casa. Y desde el Día de la Madre no los ha visto más”, explicó.

Cambio de rumbo en la causa que investiga la muerte de la mujer que cayó al río con el auto: su pareja está detenida

"Muchos problemas tuvo con el marido. Con el actual no sé porque nunca llegué a conocerlo bien. Nunca vine a la casa. Lo que dije la última vez que hablamos fue que volviera a mi casa, porque era la única forma de ver a los hijos”, agregó.

LA POLICÍA PERITARÁ LOS CELULARES

En la investigación que llevan adelante por el caso, se supo que el fiscal Carlos Arribas espera el resultado de la medida por el pedido para peritar los celulares. Mientras tanto, se analizan las cámaras de seguridad de la zona para determinar el hecho.

La escalofriante frase de una prima de la esposa del Negro Cáceres tras su trágica muerte: "No creo que..."

En tanto, la carátula de la causa es “averiguación de causales de muerte”. Con respecto a las pericias, serán llevadas a cabo por personal de la Policía Federal Argentina. Sin embargo, podrían iniciarse en marzo de 2025.

Fernando Cáceres continúa en libertad y solo brindó testimonio a la policía el día que ocurrió la muerte. En esa ocasión, sostuvo que discutió con su pareja y se fue a dormir. Sin embargo, cuando despertó, la encontró sin vida.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR