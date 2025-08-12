El Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó este lunes que Deyanira Aylén Vázquez, la joven agente de la Policía de Neuquén hallada muerta en su vivienda del barrio Melipal, falleció a causa de un disparo de arma de fuego en el tórax. Así lo estableció el informe preliminar de la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, entregado a la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, durante la tarde.

El caso se inició siguiendo los protocolos de investigación de femicidios, con resguardo de la escena, entrevistas a familiares, vecinos y compañeros, y el análisis de cámaras de seguridad para reconstruir las últimas horas de la víctima.

El resultado forense, aunque preliminar, permitió descartar algunas hipótesis iniciales y orientar la pesquisa hacia una línea más clara. Los peritos continúan con estudios complementarios para determinar la distancia del disparo, el recorrido del proyectil y posibles signos de defensa.

Decisión judicial: liberan al novio

Con los elementos reunidos hasta el momento, la fiscal resolvió que el hombre que había sido detenido tras el hallazgo del cuerpo recupere la libertad, aunque seguirá supeditado a la causa y deberá presentarse ante la Justicia cuando se lo requiera.

La fiscalía aclaró que uno de los peritajes pendientes será clave: la detección de restos de pólvora en el cuerpo del hombre, lo que podría aportar indicios sobre la mecánica del hecho.

El MPF insistió en que la investigación sigue abierta y que no se descarta ninguna hipótesis hasta contar con todos los resultados periciales y testimoniales.