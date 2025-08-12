El fiscal que investiga el crimen de Diego Fernández Lima, el adolescente de 16 años cuyos restos fueron encontrados en una casa del barrio porteño de Coghlan, pidió que Cristian Graf sea citado a indagatoria.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, Martín López Perrando pidió que el excompañero de colegio de la víctima, quien vive en la casa donde se encontraron los restos, preste declaración por los delitos de “encubrimiento agravado” y “supresión de evidencia”.

Fuentes del caso indicaron a Clarín que el planteo realizado por el fiscal se basa en lo que le habría dicho Graf a los trabajadores de la obra que, mientras hacían una medianera, descubrieron huesos humanos.

Esos trabajadores, según detalló el fiscal en el escrito donde solicitó la indagatoria, contaron que Graf les dijo que había rellenado con tierra su jardín cuando hizo la pileta y que los huesos podrían haber sido depositados ahí por el camión que acercó el material a la vivienda.

Los obreros dijeron además que el dueño de casa los controló con especial atención desde el momento en el que comenzaron a trabajar en la zona donde se toparon con los huesos.

La alternativa de pedir la indagatoria por los delitos de “encubrimiento agravado” y “supresión de evidencia” responde a la particularidad que enfrenta la investigación: una hipotética acusación por homicidio estaría condenada a la prescripción, dado que pasaron más de 40 años de la desaparición de la víctima.

¿CÓMO FUE ENCONTRADO EL CUERPO?

Los peritos de la Policía Científica de la Ciudad levantaron los restos humanos y luego se los entregaron en distintos sobres de madera al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), según supo la agencia Noticias Argentinas.

En ese momento, se recolectaron 151 fragmentos de restos óseos humanos (tibia, peroné, mandíbula, piezas dentales aisladas, entre otros), una llave, un llavero naranja, un pedazo de reloj de marca CASIO, una etiqueta de prenda de vestir, un trozo de tela y un dije con inscripciones en idioma chino o japonés.

Los obreros que realizaban excavaciones para llevar a cabo una demolición en el inmueble descubrieron los restos y alertaron a la Policía.

Para los investigadores, la principal causa de muerte del adolescente es que se trató de una “muerte violenta e intento de descuartizamiento,” tras detectarse en la autopsia una lesión cortopunzante y lesiones cortopunzantes en algunas articulaciones.