El pasado 30 de enero de 2025 por la madrugada, una tragedia conmovió a Puerto Madryn. El reconocido fotógrafo y docente Diego Danese, de 50 años, murió tras ser atropellado mientras circulaba en bicicleta por la Ruta Provincial N° 1.

A casi nueve meses del hecho, la causa judicial avanza hacia una posible resolución. Las partes involucradas solicitaron una audiencia para aplicar un juicio abreviado que podría cerrar el proceso sin llegar a instancia oral.

El pedido fue presentado por las abogadas Kamila Danese y Carla Bonicatto, representantes de la querella con el patrocinio de Francisco Castagnoli, junto al fiscal Jorge Bugueño y el defensor Fabián Gabalachis.

Además, la familia de Diego Danese firmó el acta de consentimiento, cumpliendo con los requisitos previstos en el Código Procesal Penal del Chubut.

Identificaron al hombre de 30 años que murió en una avenida de Comodoro tras sufrir un paro cardíaco

El acuerdo incluye el reconocimiento de culpabilidad por parte de la imputada, Sofía Arnoldi, acusada de homicidio culposo agravado, y propone una pena de tres años de prisión condicional más cinco años de inhabilitación para conducir.

Aquella madrugada, Arnoldi conducía un Mercedes Benz GLC300 en dirección al centro desde el barrio Solanas. Según la investigación, circulaba a alta velocidad, con 1.88 gramos de alcohol por litro de sangre y bajo los efectos del consumo de cannabis, cuando chocó a Diego Danese, que iba en bicicleta en la misma dirección y murió en el lugar.

El perito del caso Loan reconstruyó minuto a minuto la tragedia y reveló una teoría escalofriante

La audiencia se realizará este jueves 16 de octubre, donde se evaluará si el acuerdo será homologado por un juez.

EL RECUERDO DE DIEGO DANESE

El nombre de Diego Danese sigue presente en el recuerdo de quienes lo conocieron y compartieron proyectos con él. Muchos lo definieron como una persona humilde, sensible, creativa y profundamente comprometida con la cultura y la educación. Su muerte dejó un vacío inmenso en su familia, en sus estudiantes y en la comunidad educativa.

Fue docente en las escuelas 736 y 7732 de Puerto Madryn, y en la 7710 de Puerto Pirámides. Fue impulsor de distintas iniciativas culturales.

Conmoción en Comodoro: un hombre sufrió un paro cardíaco en plena calle y murió

Entre ellas, se destacó un documental sobre el movimiento de médanos en Puerto Pirámides, realizado por sus alumnos y proyectado en el encuentro After Ciencia en 2023. También fue un apasionado de la fotografía: algunas de sus imágenes aún circulan como recuerdos valiosos, acompañadas por mensajes que lo evocan como alguien que encontraba belleza en lo simple y felicidad en los pequeños instantes de la vida.

Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR