Un violento hecho se registró durante la madrugada de este domingo en Puerto Madryn, cuando la policía demoró a un joven en moto que intentó escapar al ver un patrullero. Sin embargo, sus “amigos” del barrio salieron a su rescate a piedrazos y lograron evitar que lo detuvieran.

Todo comenzó pasadas las 2:30, cuando personal de la Comisaría Segunda realizaba un patrullaje preventivo por calles de la ciudad portuaria.

En ese momento, los efectivos observaron una situación sospechosa: un auto detenido con el motor encendido y, a pocos metros, una motocicleta también en marcha, sin luces y con un hombre a bordo. Al acercarse con las balizas para identificarlo, el motociclista aceleró bruscamente con intención de escapar por el lateral derecho del móvil. Sin embargo, perdió el control, impactó contra la puerta trasera del patrullero, subió al cordón y cayó.

De inmediato, los policías intervinieron para reducirlo, pero en cuestión de segundos comenzaron a llegar varias personas desde diferentes direcciones de la barriada, con una clara actitud hostil. Superados en número, los uniformados pidieron refuerzos mientras intentaban asegurar la moto y al conductor, según publica Jornada.

Los agresores lograron rescatar al motociclista, que escapó rápidamente, aunque no pudieron llevarse el rodado. La tensión escaló cuando, durante las pericias a la moto, un hombre se acercó corriendo hacia el oficial de servicio e intentó golpearlo en el rostro. El efectivo logró esquivar el ataque y, con apoyo de sus compañeros, redujeron al agresor, identificado como A.E.A., de 24 años.

La detención encendió aún más la reacción de los vecinos. Desde distintos domicilios comenzaron a arrojar piedras contra los efectivos, una de las cuales impactó en el móvil policial, generando destrozos.

Ante la violencia y el riesgo de mayores incidentes, la comitiva decidió retirarse del lugar con el detenido bajo custodia.

Finalmente, el joven arrestado quedó alojado en sede policial y permanecerá detenido hasta la audiencia de control. En tanto, la moto incautada será sometida a pericias, mientras la policía intenta dar con el conductor que logró huir en medio del violento episodio.

Discutieron en un boliche con otros clientes, los echaron y le pegaron una piña a una mujer policía

El hecho ocurrió el domingo a la madrugada, cerca de las 6:15, afuera del Disco Club, cuando personal policial intervino tras recibir una alerta sobre una discusión entre clientes del local.

Fue en esas circunstancias que uno de los involucrados adoptó una actitud hostil y agresiva, empujando a una empleada policial presente en el operativo.

La situación escaló rápidamente, ya que una oficial intentó mediar y recibió un golpe de puño en el pómulo izquierdo; además, fue tomada de la campera, provocando daño en su porta jineta.

La rápida reacción del resto del personal policial permitió reducir a los agresores, identificados como hombres de 26 y 25 años, quienes fueron inmediatamente trasladados a la dependencia policial local. Allí quedaron a disposición de la autoridad competente, iniciándose las actuaciones correspondientes por atentado y resistencia a la autoridad, así como por daños contra bienes del Estado.