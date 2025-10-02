Motochorros en Neuquén: denuncian que el barrio Cumelén es blanco de robos constantes

El barrio Cumelén, en la zona centro oeste de Neuquén capital, atraviesa una ola de robos que mantiene en vilo a vecinos y comerciantes. Los hechos delictivos comparten un patrón común: delincuentes que se desplazan en moto, con cascos puestos, atacan de día y de noche a los negocios de la zona.

El sector más afectado se encuentra en calles Santamaría y Roca, donde en apenas dos semanas se registraron múltiples ataques. Tres locales ya fueron blanco en al menos cuatro ocasiones, y en solo uno de los episodios los ladrones no lograron concretar el robo.

Las víctimas, en su mayoría mujeres al frente de los negocios, expresaron su preocupación y el miedo con el que conviven. “Somos todas mujeres, nos tienen de punto. Necesitamos más seguridad”, manifestaron con impotencia.

Quién era el conocido kinesiólogo que falleció en un trágico choque frontal contra un camión en Chubut

En la zona también se repiten los delitos en la vía pública. Comerciantes de calles aledañas advirtieron sobre la presencia de “mecheras” y oportunistas que aprovechan cualquier descuido para robar.

Robos con violencia y daños

Los asaltos se producen con violencia y daños materiales. En un kiosco, dos motochorros rompieron el vidrio a patadas y se llevaron dinero, un televisor y cigarrillos. “Uno queda arriba de la moto en marcha y el otro entra a robar”, relató una empleada.

A la noche siguiente, en una tienda de ropa de la misma esquina, utilizaron una herramienta para destrozar la vidriera y escapar con un perchero completo. Su dueña recordó que apenas un mes atrás había sufrido otro robo, cuando un ladrón en moto le arrebató la computadora del local en plena tarde.

Murió una mujer de Comodoro tras chocar de frente contra un vehículo en La Pampa

Un caso similar ocurrió en una óptica de calle Belgrano, donde un delincuente obligó a las empleadas a encerrarse en el baño y robó computadoras y celulares antes de escapar corriendo.

Reclamo por seguridad

Aunque las denuncias ya fueron realizadas y la Brigada de Investigaciones cuenta con videos de cámaras de seguridad, la identificación de los delincuentes es difícil porque siempre actúan con casco y se sospecha que usan motos robadas.

Mientras tanto, la sensación de desamparo crece en Cumelén. “Siempre estamos enrejadas, con miedo. Si alguien entra y pide la plata, se la doy, pero si cierra las cortinas no sé cómo voy a reaccionar. Ya no se puede vivir así”, expresó otra de las comerciantes.

Las vecinas señalaron que tuvieron que invertir en rejas, blindex y hasta pagar vigilancia privada para resguardar sus negocios. Además, formaron un grupo de WhatsApp con la comisión vecinal para estar más alertas.