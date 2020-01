COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Cristian Montesino fue cesanteado de la Policía de Chubut por decisión del gobierno provincial, tras un sumario iniciado en el 2018, donde se lo responsabiliza de haber sacado a dos presos de la Alcaidía, de donde aseguran volvieron borrachos. Este viernes al mediodía, el sargento brindó una conferencia de prensa, y allí dio detalles sobre el hecho en que se lo involucra.

Aseguró que en la Alcaidía está implementado un sistema de trabajo que no se ha cambiado, “donde está la libertad de retirar detenidos sin autorización de la justicia", dijo. Y aclaró que “desde que llegue a la alcaidía y los años que estuve eso lo veía, pasé a ser empleado de mantenimiento y retiraba internos para hacer trabajos de mantenimiento en lugares internos y externos”, agregó.

Señaló que en noviembre del 2018, después que sacara a dos presos le iniciaron un sumario administrativo: “Yo no me iba de las normas porque era parte de mi trabajo. Dejo los detenidos dentro de la alcaidía y me retiro como siempre lo hacía", dijo en relación al hecho denunciado. Aseguró: “Después pasaron hechos que ya el día siguiente partía a Rawson a una mesa salarial y me entero que acá hubo un problema bastante grande, que yo me había ido con internos al parque”.

Montesino aseguró que en todo el acto administrativo se basan en cartas de dos internos aislados uno del otro. "No he diferido en ningún momento en mi trabajo, he esperado y tratado de que la verdad se sepa, dentro de la alcaldía hay un sistema de cometer actos que no están a derecho", manifestó.

“Estaba con internos regando el patio de la alcaidía; era tan así el sistema que no daba cuenta de la falta, de que se me podrían haber escapado, pero después uno reacciona. La sanción que me correspondería si se escapaban era de 30 días de suspensión de empleo, o 60 días de arresto”, ejemplificó.

RECURSO DE AMPARO

Respecto de la decisión del gobierno de echarlo de la fuerza policial, indicó que se debe a reclamos salariales, “salarios que siguen prometiendo que van a pagar y todavía no han pagado", dijo en relación a sus declaraciones y pedido de reunión con el gobierno, en el marco de su condición de representante del Consejo de Bienestar Policial.

Por último, Montesino confirmó que presentó un recurso de amparo y señaló que espera que la situación sea revertida: "El reclamo salarial va a seguir, porque por esto fue por lo que realmente me cesantear, pero esto no me calla la voz me da más fuerzas para reclamar”.