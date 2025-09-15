Los locales comerciales se convirtieron en blancos inesperados de agresiones que no solo ponen en riesgo la integridad de las personas, sino que también siembran un clima de misterio e incertidumbre sobre los motivos y autores de estos hechos.

Este contexto de tensión se reflejó una vez más el pasado viernes 12 de septiembre, cuando un violento ataque a tiros irrumpió la tranquilidad del barrio Moure, en la zona sur de Comodoro Rivadavia, dejando preocupación y encendiendo las alarmas de las fuerzas de seguridad.

El hecho se registró pasadas las 21 horas cuando dos personas encapuchadas atacaron a tiros una peluquería de la avenida Roca. La sorpresiva y peligrosa situación quedó grabada por cámaras de seguridad de la zona.

En tanto, luego de disparar al menos 20 veces, escaparon. En ese marco se recibió una denuncia e intervino la policía.

INVESTIGACIÓN Y SOSPECHAS

El caso es investigado por la fiscalía local bajo la carátula de "abuso de armas". Las imágenes de las cámaras ya están siendo analizadas por los investigadores, quienes buscan identificar a los responsables del hecho.

Una de las hipótesis que maneja la policía es que los agresores podrían vivir en la zona, ya que no utilizaron ningún vehículo para llegar ni escapar, lo que refuerza la sospecha de que conocen bien el barrio.

A pesar de la cantidad de tiros, no se registraron personas heridas. Por el momento el caso está bajo investigación y no se conocen los motivos detrás del ataque.

UN JOVEN SUFRIÓ LESIONES GRAVES EN EL OJO DURANTE UNA PELEA EN UNA VIVIENDA DE COMODORO

Un violento episodio terminó con un joven de 25 años herido de gravedad en la madrugada de este domingo en el barrio Ameghino, de Kilómetro 3 en Comodoro Rivadavia.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:15 en una vivienda ubicada sobre la calle Echeverría al 200, cuando una reunión entre conocidos derivó en una pelea.

De acuerdo con la información policial, tres hombres estaban ingiriendo bebidas alcohólicas dentro del domicilio cuando, en medio de una discusión, uno de ellos agredió a otro con un arma blanca.

La víctima sufrió una herida en el ojo izquierdo y fue trasladada en ambulancia para recibir asistencia médica. Permanece estable, aunque con pronóstico reservado a la espera de estudios complementarios.

El agresor, identificado como un estudiante universitario de 23 años, fue aprehendido en el lugar tras ser señalado por el propio herido y por un testigo de 28 años que presenció el ataque.

En el operativo intervino personal de Criminalística, que secuestró elementos de interés para la causa y preservó la escena para las diligencias judiciales.

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal y la Oficina Judicial, que determinarán en las próximas horas la fecha y la hora de la audiencia de control de detención.