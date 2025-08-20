La aparición de personas desvanecidas o sin vida en el interior de viviendas suele despertar una mezcla de preocupación, miedo y misterio. En muchos de estos casos, los primeros minutos son clave para activar los protocolos de emergencia, pero también para preservar la escena ante una posible investigación judicial.

Aunque no siempre hay señales de violencia, cada episodio requiere la intervención de las fuerzas de seguridad y del sistema de salud, que deben actuar de forma inmediata y coordinada. La policía, junto con el personal médico, cumple un rol central: asiste a la persona, evalúa el entorno y, en paralelo, preserva evidencia si se sospecha alguna irregularidad.

La posterior intervención de la justicia suele incluir autopsias, toma de testimonios y análisis del contexto en el que se produjo el hecho. Son pasos fundamentales para poder reconstruir lo ocurrido y brindar respuestas claras tanto a la familia como a la comunidad.

En este marco, el martes 19 de agosto, alrededor de las 22:20, un llamado alertó a la policía sobre una persona inconsciente dentro de una casa del barrio Patagonia, ubicado en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz.

Agentes de la Comisaría Séptima llegaron rápidamente al lugar y encontraron a una mujer siendo asistida por un familiar. Los efectivos intentaron reanimarla mediante maniobras de primeros auxilios hasta la llegada del equipo médico del hospital. Sin embargo, pese a los esfuerzos, la joven falleció en el lugar.

El cuerpo fue trasladado a la morgue para la realización de una autopsia, con el objetivo de esclarecer la causa de la muerte. La justicia también comenzó a tomar declaraciones testimoniales a las personas presentes en la vivienda y del entorno cercano. Asimismo, resaltaron que no descartan ninguna hipótesis.

TRAGEDIA EN SANTA CRUZ: NO PODÍAN COMUNICARSE CON SU AMIGA, FUERON A SU CASA Y SE ENCONTRARON CON LA PEOR ESCENA

En las últimas horas, una trágica situación conmovió a la ciudad de Caleta Olivia. Dos amigas, preocupadas al no tener novedades de su amiga, se dirigieron a la vivienda, saltaron un paredón y, con ayuda de otro vecino, lograron ingresar a la casa, cuando se encontraron con la peor escena. Hallaron a la mujer sin signos vitales.

El hecho ocurrió el pasado lunes 18 de agosto al mediodía en una casa ubicada en la calle Bernardino del Hoyo al 300. La víctima fue identificada como Sol Hilgemberg, de 38 años, hija de una reconocida trabajadora municipal que había fallecido.

En el lugar trabajó personal de la División Comisaría Primera y de la División Criminalística (DGCCO), que realizaron las pericias correspondientes. Luego, el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital zonal, donde se le realizará la autopsia para establecer con precisión las causas del fallecimiento.

La investigación quedó en manos del Juzgado de Instrucción Penal, a cargo del Dr. Marcos Pérez Soruco, quien ya dispuso las primeras medidas procesales. Una vez finalizado el trabajo pericial, la vivienda fue entregada a un hermano de la víctima, quedando fuera de resguardo judicial.

QUIÉN ERA SOL HILGEMBERG

Sol Hilgemberg tenía 38 años, era técnica superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y oriunda de Caleta Olivia, ciudad con la que tenía un fuerte arraigo. Incluso sus abuelos fueron parte de los primeros habitantes de la localidad santacruceña. Su repentino fallecimiento generó un profundo impacto en la comunidad, donde era muy querida y conocida.

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR