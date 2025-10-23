Un hombre de 59 años fue hallado sin vida este pasado miércoles por la mañana en la habitación 3 de un hotel alojamiento ubicado sobre el kilómetro 1.205, en la zona conocida como La Curva, en la ciudad de Termas del Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.

La mujer que lo acompañaba en el momento del ingreso al establecimiento se fugó del lugar y es buscada intensamente por las autoridades.

FUE A UN HOTEL TRANSITORIO CON UNA MUJER Y MURIÓ

Según informó la propietaria del hotel a la Policía, el hombre, identificado como José Luis Lescano, ingresó alrededor de las 10:30 horas a bordo de una camioneta Ford Ranger de color gris, acompañado por una mujer que hasta el momento no fue identificada. Ambos ingresaron juntos a la habitación 3, pero luego de pocos minutos la mujer abandonó el establecimiento. Ante una prolongada ausencia de respuestas, la encargada del lugar decidió verificar el estado del cliente.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Al tocar la puerta sin recibir contestación, la encargada decidió abrir la habitación, hallando al hombre inconsciente. Inmediatamente se contactó a las fuerzas policiales, quienes se presentaron en el lugar junto al personal de la División Criminalística para realizar las pericias necesarias bajo la supervisión del fiscal de turno, Emanuel Sabater, y constataron la muerte de la víctima.

El funcionario judicial dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial en la ciudad capital, donde se realizará una autopsia que determine de forma precisa las causas del fallecimiento. La víctima, residente del barrio Obrero de Termas del Río Hondo, fue reconocida por su hermano en el lugar.

Encontraron una fogata abandonada y focalizan los rastrillajes de la pareja de Comodoro alrededor de esa pista

BUSCAN INTENSAMENTE A LA MUJER QUE ESCAPÓ DEL LUGAR

Durante las primeras medidas investigativas, la policía secuestró la camioneta Ford Ranger en la que Lescano había arribado, además de recolectar $90.000 en efectivo, una botella de gaseosa, un teléfono celular y otros objetos personales que podrían aportar información sobre lo ocurrido.

El fiscal Sabater ordenó además la revisión de las cámaras de seguridad de la ruta y alrededores para reconstruir el recorrido del vehículo, con el fin de obtener pistas sobre el paradero de la mujer que se dio a la fuga.

Misterio en Rawson: encontraron un cuerpo maniatado y envuelto en una frazada en una playa

Las fuerzas policiales intensificaron la búsqueda de esta mujer, cuya identidad y motivos del abandono del lugar son aún materia de investigación. El caso ha generado gran conmoción en la comunidad local, que espera el esclarecimiento de los hechos y la pronta resolución de la causa.

Por ahora, las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis y trabajan para esclarecer las circunstancias que rodean la muerte de José Luis Lescano. Se aguardan los resultados de la autopsia, que serán claves para determinar si la muerte fue natural, accidental o si existió alguna situación irregular que amerite una investigación penal de mayor profundidad.

Con información de El Liberal, editada y redactada por un periodista de ADNSUR