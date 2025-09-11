La provincia de Santa Cruz se encuentra en vilo por dos desapariciones ocurridas con pocas horas de diferencia. En solo 24 horas se reportó la ausencia de una adolescente de 16 años y, en otro hecho, la de un hombre de 40 años. Ambos casos están siendo investigados por las fuerzas de seguridad, que ya activaron los protocolos de búsqueda.

En el primero de los casos reportados, Tatiana Melillanca tiene 16 años y fue vista por última vez el martes 9 de septiembre alrededor de las 15:00, en Caleta Olivia.

En cuanto a su apariencia, de contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene el cabello largo de color colorado y ese día lo llevaba recogido en un rodete.

Al momento de su desaparición, vestía un jean gris oscuro, zapatillas negras, una campera negra con capucha tipo rompevientos y llevaba una cartera negra. La búsqueda continúa activa, y tanto su entorno como las autoridades solicitan colaboración a cualquier persona que pueda aportar información.

Con respecto al hombre de 40 años, identificado como Cristian Mauricio Mancilla, salió de su casa en la ciudad de Río Gallegos a las 19:39 y nunca regresó. Esa situación generó preocupación y la posterior denuncia por desaparición.

Según se supo, Cristian es de contextura robusta, mide 1,65 metros, tiene el cabello corto, negro con canas, y ojos marrones oscuros. Al momento de su desaparición vestía una campera verde oscuro y zapatillas azul eléctrico con suela blanca.

¿QUÉ HACER ANTE LA DESAPARICIÓN DE UNA PERSONA?

Hacer la denuncia de inmediato. No hay que esperar 24 ni 48 horas. Las denuncias por desaparición pueden realizarse en el momento en que se sospecha que la persona está desaparecida. Se puede denunciar en comisarías, fiscalías, juzgados o llamando al 134 (línea gratuita del Ministerio de Seguridad).

Aportar todos los datos posibles: nombre completo, DNI, edad, fotos actualizadas; descripción física (altura, contextura, color de cabello, ojos, señas particulares); última ropa que llevaba puesta; lugar y hora donde fue vista por última vez; datos de contactos, redes sociales, amistades y rutinas habituales.

Conservar y compartir pruebas digitales: capturas de chats, mensajes, ubicaciones, redes sociales, llamadas. No borrar registros; pueden ser claves para la investigación.

Exigir que se active el protocolo de búsqueda. En casos de niños, adolescentes o mujeres se debe solicitar la activación del Sistema Alerta Sofía o la intervención urgente de la fiscalía. Las fuerzas deben actuar inmediatamente y no pueden negarse.

Difundir con responsabilidad. Compartir fotos e información en redes sociales, medios y grupos comunitarios. Siempre usar datos oficiales y actualizados para evitar confusiones o desinformación. No compartir hipótesis sin confirmar.

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR