La provincia de Santa Cruz atraviesa momentos de preocupación por la desaparición de Mia, una adolescente de 17 años. La menor salió de su casa en la ciudad de Río Gallegos el pasado 24 de octubre por la tarde y no regresó.

De esta manera, generó preocupación y la denuncia en la División Comisaría Segunda. Desde ese momento hasta la fecha, ya pasaron 5 días sin noticias sobre su paradero, por lo que familiares y autoridades locales mantienen la búsqueda activa, mientras solicitan la colaboración de la comunidad para poder hallarla.

Mia Geraldine tiene tez trigueña, contextura delgada y mide 1,57 metros. Su pelo es negro con flequillo. Al momento de ausentarse, vestía un buzo negro y zapatillas negras con franjas blancas de la marca “Vans”.

Las autoridades policiales y los familiares de la adolescente solicitan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique de inmediato con la Comisaría Segunda o con los números de emergencia locales.

El pasado lunes 27 de octubre comenzó la intensa búsqueda de una joven de 26 años, desaparecida en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz. Según informó la policía provincial, la mujer está identificada como Florencia Daniela Andrade.

De esta manera, activaron un operativo de búsqueda y solicitaron a la comunidad cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.

Según los datos aportados por la familia y las autoridades, Florencia mide 1,65 metros, tiene contextura delgada, piel blanca, cabello largo y negro, y ojos marrones. Además, posee un tatuaje en el hombro izquierdo con la palabra “Renata”.

El día de su desaparición vestía borcegos negros, jean celeste, remera blanca con beige, campera tipo puffer negra con capucha y llevaba una cartera chica negra con cierres plateados.

La policía pidió a cualquier persona que haya visto a Florencia o tenga información relevante que se comunique de inmediato al 911 o que se acerque a la comisaría más cercana.

El operativo continúa en marcha mientras las autoridades llaman a mantener la calma y colaborar con datos precisos para localizarla lo antes posible.

El misterio por el paradero de Alexis Ezequiel Acosta angustia a su familia y moviliza a las fuerzas de seguridad de Santa Cruz. El hombre, de 41 años y oriundo de Río Gallegos, salió de la ciudad patagónica rumbo a la ciudad de Punta Alta, en Buenos Aires, el 31 de septiembre con un plan de viaje breve, donde debía regresar a principios de octubre. Sin embargo, nunca regresó y su rastro se perdió por completo.

Los días pasan y la incertidumbre crece. La última vez que su familia tuvo noticias fue el 11 de octubre, cuando mantuvieron una comunicación que hoy parece lejana. Desde entonces, hay un silencio absoluto que preocupa.

Según indicaron, Acosta es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene el cabello castaño con canas, ojos marrones y una barba que forma parte de su aspecto habitual. También presenta un lunar en el lado izquierdo de su rostro.

Un dato que podría resultar fundamental es la presencia de tatuajes visibles. En su brazo izquierdo lleva grabada la frase "Comando Infante de Marina", y en la mano derecha tiene tatuada una serpiente. Ambos podrían servir para su identificación en caso de ser visto por la población.

