Un amplio operativo se desplegó este martes en Rawson, luego del hallazgo de un cuerpo en la zona de Las Caras Talladas, cerca del final del asfalto en el camino a playa Magagna, a unos 15 kilómetros de la capital provincial.

Según informaron fuentes del caso a ADNSUR, el cuerpo fue encontrado tras el aviso de personas que transitaban por los acantilados y observaron un cadáver flotando en el mar.

En el lugar trabajan bomberos, agentes de Prefectura, de la División Científica y de la Brigada de Investigaciones. También intervienen las autoridades del Ministerio Público Fiscal. Por el momento no se identificó a la víctima, aunque se determinó que se trataría de un hombre.

Según informaron fuentes de la investigación a Canal Canal, el cuerpo fue encontrado maniatado, envuelto en una frazada y con un golpe en la cabeza. Fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia.

Revelaron la edad del hombre que apareció muerto en una playa de Chubut: estaba envuelto en una frazada

En paralelo, los investigadores cruzan datos para determinar si las características de la víctima coinciden con algún reporte de persona desparecida.

Antecedente en una playa de Madryn

El jueves 3 de julio por la mañana, un vecino que caminaba por una playa de Chubut encontró el cuerpo sin vida de una mujer de entre 50 y 60 años. El hecho ocurrió en la zona conocida como Playa Kaiser, en cercanías al Ecocentro de Puerto Madryn.

Los primeros datos habían indicado que se trataba de una mujer de entre 50 y 60 años y que no presentaba signos de violencia ni de criminalidad. “En primera instancia, y por la experiencia que tiene el personal técnico, parece una muerte por inmersión. Parece que lo que produjo el fallecimiento es un ahogamiento”, explicó el fiscal Alex Williams, a cargo de la investigación.

Horas más tarde, fuentes del caso informaron que la víctima fue identificada como Patricia Rodríguez, de 58 años. Según señalaron, la mujer había estado internada en el marco de un tratamiento de salud mental.

“La mujer, que atravesaba un cuadro depresivo bajo medicación y cursaba una grave enfermedad, había sido vista por última vez la noche del miércoles, cuando testigos la observaron caminando sola en dirección sur”, señalaron los investigadores.