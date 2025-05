Un nuevo episodio de violencia sacudió al barrio 22 de Abril en Viedma, donde un joven de 18 años resultó herido por dos disparos de arma de fuego en plena vía pública, durante la madrugada del domingo. El hecho ocurrió en la intersección de las calles 29 y 16, donde la víctima estaba en la vereda con un grupo de amigos. Uno de los proyectiles se alojó cerca de su columna vertebral, según confirmaron fuentes médicas del Hospital Zatti.

Minutos después de la medianoche, un llamado al 911 alertó sobre disparos en la zona. Cuando llegó la Policía, ya habían trasladado al joven en un Renault Clio hacia el hospital. En un rastrillaje posterior, los agentes encontraron vainas servidas esparcidas sobre la calle y la vereda, lo que confirmó que el tiroteo ocurrió en ese mismo lugar. El Gabinete de Criminalística intervino para analizar los elementos balísticos.

¿Cuánto cuesta alquilar un cuarto en un popular hotel transitorio en Comodoro?

El médico forense que examinó al herido indicó que uno de los balazos no tuvo orificio de salida y podría comprometer estructuras sensibles, aunque su vida no corre peligro. También presentaba una segunda herida en una pierna. Por ahora, no se determinó el calibre del arma utilizada, pero las sospechas apuntan a una pistola calibre .22, un arma de uso común en ataques al voleo o ajustes menores.

Lo más llamativo es que la víctima no quiso presentar una denuncia formal ni colaborar con la investigación. Aseguró que solo escuchó dos detonaciones antes de sentir el impacto y que no pudo identificar de dónde provenían los disparos. Incluso mencionó que un perro también fue alcanzado por uno de los proyectiles, aunque no sufrió heridas graves. La causa quedó caratulada como "abuso de armas" y avanza con actuaciones de oficio a cargo de la Comisaría 38ª.

"Estaba atado con alambre": el desgarrador relato de la hermana del hombre que murió tras ser abusado en Comodoro

Las autoridades buscan imágenes de cámaras de seguridad de los comercios cercanos para tratar de reconstruir lo ocurrido. No se descarta ninguna hipótesis, desde un ataque dirigido hasta una agresión al azar. Mientras tanto, se reforzaron los patrullajes en el sector y hay fuerte malestar vecinal por la creciente inseguridad. Algunos recordaron con angustia el caso de Jonathan Caracciolo, asesinado en circunstancias similares en 2023, en la misma zona.