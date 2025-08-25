Durante la noche del domingo se produjo un hecho que conmocionó a San Martín de los Andes. El cuerpo de un joven fue encontrado en la ladera del río Quilquihue, en circunstancias que aún se investigan.

La primera información confirmada por la Policía de Neuquén señala que se trató de un joven que había salido a pescar en la zona, pero que no regresó al anochecer. Su ausencia generó preocupación entre sus allegados, hasta que finalmente su cuerpo fue localizado sin vida en el curso de agua.

La denuncia y el inicio de la búsqueda

De acuerdo con lo informado, la desaparición fue denunciada en la Comisaría N.º 43 de San Martín de los Andes. Quien dio aviso a las autoridades fue un amigo de la víctima, que declaró que ambos habían salido a pescar ese mismo domingo en la zona del río Quilquihue. Sin embargo, cuando cayó la noche, el joven se separó de su compañero y no volvió a tener contacto con él.

La denuncia permitió activar los protocolos de búsqueda y, horas más tarde, se produjo el hallazgo del cuerpo en un sector de la ladera del río.

Autopsia y causas de la muerte

Por el momento, las autoridades no brindaron mayores precisiones sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte. Desde la Policía de Neuquén confirmaron que se ordenó una autopsia para determinar con exactitud las causas y poder establecer si se trató de un accidente u otra situación.

El procedimiento forense será clave para esclarecer lo sucedido y permitir que la justicia avance en la investigación. Hasta tanto no se conozcan esos resultados, no se ofrecerán más detalles oficiales sobre el caso.